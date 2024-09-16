https://ria.ru/20240916/moskva-1973007277.html

Второй Фандом Фест ВКонтакте собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры

Второй Фандом Фест ВКонтакте собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры - РИА Новости, 16.09.2024

Второй Фандом Фест ВКонтакте собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры

Второй Фандом Фест ВКонтакте прошел 14 и 15 сентября на площадке Main Stage в Москве. Билеты были раскуплены за неделю до события. Фестиваль собрал 15 тысяч... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:42

2024-09-16T16:42

2024-09-16T16:42

вконтакте

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973000923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf35f2a0d143d398d6ec4dc33238225b.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второй Фандом Фест ВКонтакте прошел 14 и 15 сентября на площадке Main Stage в Москве. Билеты были раскуплены за неделю до события. Фестиваль собрал 15 тысяч поклонников разных направлений поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтуна и digital-art. Они увидели новинки из мира сериалов, комиксов и кино, послушали k-pop-бэнды, посмотрели на дефиле профессиональных косплееров и прошли мастер-классы от иллюстраторов и художников. Трансляцию фестиваля посмотрели более 5 миллионов раз."Фестивалю всего два года, а он уже стал одним из главных поп-ивентов страны. Это все благодаря нашим гостям, которые сделали мероприятие таким крутым. Фестиваль растет быстрее наших ожиданий, все билеты были распроданы за неделю до ивента. В следующем году мы учтём такой интерес — и сделаем мероприятие масштабнее. До встречи на Фандом Фесте — 2025!" — сообщила генеральный продюсер Фандом Феста ВКонтакте Мария Анисимова.Хедлайнерами стали бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи. TIOT подготовили для Фандом Феста особый подарок: исполнили кавер на песню "Любимка" от Niletto на русском языке. Обе группы провели сессии хай-тач — 500 фанатов смогли дать пять своим кумирам. На главной сцене также выступил q-pop-бэнд NOMADS из Казахстана и современный менестрель лампабикт.Издательство BUBBLE анонсировало на Фандом Фесте новый комикс из серии "Майор Гром" — про Диму Дубина, друга главного героя. Актер Александр Сетейкин, исполняющий эту роль, был одним из ведущих Фандом Феста. Вместе с ним событие вёл Матвей Лыков, сыгравший главного злодея в фильме "Майор Гром: Игра". Ведущими второго дня стали музыкант и стример Никита Сударь и стендап-комик Евгений Чебатков. С гостями фестиваля со сцены пообщались и актёры шоу "Импровизаторы": Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун провели интерактив со зрителями.На Фандом Фесте презентовали детективный экшен "Красный шёлк" с Милошем Биковичем, Глебом Калюжным, Еленой Подкаминской, Гошей Куценко и Ярославом Могильниковым (Ералашем из "Слова пацана"). На встрече была и китайская актриса Чжэн Ханьи, сыгравшая в фильме главную женскую роль. Она удивила всех хорошим произношением, хотя призналась, что ей нелегко говорить на русском. Актёры Дмитрий Чеботарёв и Катя Червова представили фэнтези-блокбастер "Волшебник Изумрудного города". Гости фестиваля посмотрели презентации фильмов "Стальное сердце" режиссера Карена Оганесяна и "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли, сказочного блокбастера "Финист. Первый богатырь", сериалов "Наследники. Дар крови", "Подростки в космосе", "Уроки китайского" и "13 клиническая. Начало".Первый раз приехала в Россию одна из главных китайских писательниц в жанре фэнтези Цзюлу Фэйсян. На главной сцене Фандом Феста — эксклюзивно для посетителей — она рассказала о двух новых проектах, которые готовятся к выходу в России: "Путешествие с Фениксом" и "Семь жизней до счастья".В "Фан-лектории" помимо мастер-классов и паблик-токов прошли эксклюзивные показы. На Фандом Фесте прошла российская премьера аниме "Кот-призрак Андзу" — гости увидели его за месяц до официального проката. Эксклюзивно на фестивале показали одну из сцен постапокалиптического экшена "Последний ронин" с Юрием Колокольниковым. В "Фан-лектории" прошла открытая запись подкаста "Фандомные боли", встреча с кастом детективного экшена "Красный шёлк" — Андреем Волгиным и Гошей Куценко, и другие сессии вопросов и ответов с создателями и актерами самых ожидаемых российских премьер.На главной сцене зрители могли увидеть конкурс косплея и состязание K-pop Cover Dance Champ. Жюри выбрало лучших среди 135 косплееров и 30 танцевальных команд — общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей.Впервые на одном фестивале собрались три самые популярные во всем мире игры студии HoYoverse — Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero. На главной сцене прошёл конкурс косплея по этим играм. Genshin Impact на совместном с VK Сообществами стенде разыгрывали призы за участие в активностях. У Honkai: Star Rail был свой корнер с официальным мерчем на "Гик-маркете". Zenless Zone Zero расположилась в совместной зоне с VK Play — там гости могли потестировать игру и получить за это сувенир.Участники Фандом Феста играли в любимые видеоигры и настольные игры, фотографировались с косплеерами, закупались мерчем в "Арт-лавке" и общались с участниками "Аллеи авторов" — среди них были косплееры GraysonFin, Armеуеs, Xenon, авторы-иллюстраторы blablacomics, Ales, lunapiq, нитроем и другие.Фандом Фест ВКонтакте проходит второй раз. В прошлом году фестиваль собрал 10 тысяч гостей.

https://ria.ru/20240910/vkontakte-1971865106.html

https://ria.ru/20240905/vkontakte-1970831580.html

https://ria.ru/20240816/vk_fest-1966617305.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, москва