https://ria.ru/20240916/moskva-1972910451.html

Москва присвоила двум компаниям высшие ESG-статусы

Москва присвоила двум компаниям высшие ESG-статусы - РИА Новости, 16.09.2024

Москва присвоила двум компаниям высшие ESG-статусы

В ходе первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам присвоения статусов соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития, столичное... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:13

2024-09-16T11:13

2024-09-16T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

светлана чупшева

россети московский регион

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972910655_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e58e3ea2413c247b61e4415e934b5b56.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В ходе первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам присвоения статусов соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития, столичное правительство присвоило двум компаниям высшие ESG-статусы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина Москва решает задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития. В феврале 2024 года были утверждены критерии присвоения организациям статуса соответствия принципам устойчивого развития. Сегодня в ходе заседания Межведомственной комиссии совместно с Агентством стратегических инициатив мы вручили компаниям первые два ESG свидетельства - высокого уровня", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.При поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) столица продолжит работу по реализации проектов, направленных на использование энергоэффективных технологий, повышение экологической и социальной ответственности московских предприятий."Москва является одним из регионов-лидеров, формирующих экосистему, инфраструктуру для поддержки компаний, которые соответствуют стандартам устойчивого развития. АСИ совместно с правительством РФ, деловыми объединениями разработало Стандарт общественного капитала бизнеса, который будет учитывать вклад компаний в достижение национальных целей, заботу об экологии и климатической адаптации, благополучии своих сотрудников, развитие социальных проектов и среды регионов присутствия. Такой бизнес сможет рассчитывать на поддержку со стороны государства как на федеральном, так и на региональном уровнях, и по поручению президента мы совместно с правительством Москвы, федеральными ведомствами, регионами, бизнес-сообществом и экспертами готовим перечень таких мер. Принимаемые изменения – ключевые в сфере устойчивого развития сейчас и на ближайшие годы. Благодарю команду мэра Москвы за то, что мы двигаемся в этих вопросах вместе", – подчеркнула гендиректор АСИ Светлана Чупшева.Присвоение ESG-статуса повышает инвестиционную привлекательность бизнеса, формирует имидж ответственной и устойчивой компании, а также позволяет привлекать новых поставщиков и партнеров.Основным критерием для его получения является соответствие деятельности компании достижению Национальных целей развития страны, которые были определены президентом России. Методология оценки разработана с учетом рекомендаций Банка России и Минэкономразвития России. Учитывается три основных направления: воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, эффективность корпоративного управления."Присвоение ESG-статуса станет еще одной мерой поддержки бизнеса и дополнительным инструментом привлечения инвестиций в экономику Москвы. Предприятия оценивают по 105 показателям, среди которых деловая репутация, экологический менеджмент, управление рисками, работа с поставщиками и персоналом, политика инвестирования. По итогам компании может быть присвоен статус одного из трех уровней: ESG-А, ESG-В или ESG-С", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Высший статус соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития город присвоил компании ОАО "РЖД". Компания набрала 81 балл из 100. С 2022 года предприятие сэкономило топливно-энергетические ресурсы на более чем 6,5 миллиарда рублей, отправило на вторичную переработку более 80% отходов и обезвредило около 8 тысяч тонн промышленных и медицинских отходов."Основная цель РЖД в области устойчивого развития – соответствие деятельности компании высоким стандартам экологической и техносферной безопасности, корпоративного управления и социальной ответственности. Признание правительством Москвы успехов РЖД в данной сфере подтверждает верность выбранных приоритетов", – сказал начальник департамента экологии и техносферной безопасности РЖД Андрей Лисицын.Кроме того, ESG-статус уровня ESG-A присвоили компании "Россети Московский регион", набравшей более 75 баллов. С 2022 года предприятие сэкономило свыше одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а расходы на проведение мероприятий по охране труда превысили 622 млн рублей."Получение ESG статуса важный показатель стабильности и устойчивого развития компании. Он позволит повысить нефинансовую транспарентность "Россети Московский регион", а также предоставить для стейкхолдеров (клиенты и потребители, инвесторы, органы власти) максимально полную картину о состоянии и результатах деятельности компании. Акцент на соблюдении ESG принципов приведет к повышению эффективности деятельности, улучшению управления, привлекательности на рынке труда. Откроет для компании дополнительный источник долгосрочного финансирования от нового круга инвесторов, принимающих решение о выделении средств в зависимости от места Компании в повестке устойчивого развития", – прокомментировал первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности компании "Россети Московский регион" Владимир Мясников.ESG-статус правительства Москвы может получить любая организация, работающая в сфере промышленности, производства электроэнергии, обращения с отходами, транспорта, строительства и недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита, торговли, телекоммуникаций и связи, профессиональной и научной деятельности, а также государственного управления.

https://ria.ru/20240915/investkredity-1972801045.html

https://ria.ru/20240913/eksport-1972511646.html

https://ria.ru/20240913/premiya-1972452657.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, светлана чупшева, россети московский регион, агентство стратегических инициатив (аси), ржд, анатолий гарбузов