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В "Билайне" рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 16.09.2024
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05:14 16.09.2024 (обновлено: 10:58 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/moshennichestvo-1972882593.html
В "Билайне" рассказали о новой схеме мошенничества
В "Билайне" рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 16.09.2024
В "Билайне" рассказали о новой схеме мошенничества
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:14
2024-09-16T10:58
общество
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги якобы для "гарантии подключения", рассказали РИА Новости в "Билайне". "В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы", — сообщили в пресс-службе оператора связи. Там рассказали об одном из таких случаев, произошедшем с клиентом оператора связи, который обратился в группу быстрого реагирования. Так, мошенники позвонили жертве и предложили подключить тариф со скидкой 50 процентов, пообещав, что каждые два месяца тариф будет автоматически продлеваться. Общение продолжилось в Telegram, где злоумышленники попросили перевести деньги сразу за два месяца для "гарантии подключения". Однако после перевода денег обещанный тариф так и не был подключен. Через два месяца клиент попытался связаться с "представителем" в Telegram, чтобы узнать о продлении скидки. Тогда ему ответили, что "сотрудник" находится в отпуске, а затем и вовсе удалили чат. В компании уточнили, что для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует быть бдительными и не доверять незнакомым людям. "Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи", — предупредили в "Билайне". Там также рекомендовали не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.
https://ria.ru/20240915/moshennichestvo-1972769947.html
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общество, технологии, билайн, telegram, россия
Общество, Технологии, Билайн, Telegram, Россия
В "Билайне" рассказали о новой схеме мошенничества

В "Билайне" рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги якобы для "гарантии подключения", рассказали РИА Новости в "Билайне".
"В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы", — сообщили в пресс-службе оператора связи.
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Там рассказали об одном из таких случаев, произошедшем с клиентом оператора связи, который обратился в группу быстрого реагирования. Так, мошенники позвонили жертве и предложили подключить тариф со скидкой 50 процентов, пообещав, что каждые два месяца тариф будет автоматически продлеваться.
Общение продолжилось в Telegram, где злоумышленники попросили перевести деньги сразу за два месяца для "гарантии подключения". Однако после перевода денег обещанный тариф так и не был подключен. Через два месяца клиент попытался связаться с "представителем" в Telegram, чтобы узнать о продлении скидки. Тогда ему ответили, что "сотрудник" находится в отпуске, а затем и вовсе удалили чат.
В компании уточнили, что для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует быть бдительными и не доверять незнакомым людям.
«
"Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи", — предупредили в "Билайне".
Там также рекомендовали не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.
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