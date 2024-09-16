https://ria.ru/20240916/mizulina-1972918836.html

Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной

Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной - РИА Новости, 16.09.2024

Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что подросток, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:16

2024-09-16T11:16

2024-09-16T11:16

происшествия

челябинск

екатерина мизулина

алексей текслер

лига безопасного интернета

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что подросток, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а школа является коррекционной. "По моей информации, подросток ранее состоял на учете в ПДН. Сама школа коррекционная", - написала она. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, екатерина мизулина, алексей текслер, лига безопасного интернета, нападение ученика на школу в челябинске