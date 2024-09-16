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Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной - РИА Новости, 16.09.2024
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11:16 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/mizulina-1972918836.html
Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной
Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной - РИА Новости, 16.09.2024
Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что подросток, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:16
2024-09-16T11:16
происшествия
челябинск
екатерина мизулина
алексей текслер
лига безопасного интернета
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что подросток, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а школа является коррекционной. "По моей информации, подросток ранее состоял на учете в ПДН. Сама школа коррекционная", - написала она. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
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происшествия, челябинск, екатерина мизулина, алексей текслер, лига безопасного интернета, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Екатерина Мизулина, Алексей Текслер, Лига безопасного интернета, Нападение ученика на школу в Челябинске
Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной

Мизулина: подросток, напавший на сверстников в Челябинске, был на учете в ПДН

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что подросток, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а школа является коррекционной.
"По моей информации, подросток ранее состоял на учете в ПДН. Сама школа коррекционная", - написала она.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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ПроисшествияЧелябинскЕкатерина МизулинаАлексей ТекслерЛига безопасного интернетаНападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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