Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной
Мизулина: подросток, напавший на сверстников в Челябинске, был на учете в ПДН
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что подросток, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а школа является коррекционной.
"По моей информации, подросток ранее состоял на учете в ПДН. Сама школа коррекционная", - написала она.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
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