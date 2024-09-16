https://ria.ru/20240916/minoborony-1972977203.html

ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области

ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области - РИА Новости, 16.09.2024

ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области

Российские подразделения уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS ВСУ производства США под Сумами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:43

2024-09-16T14:43

2024-09-16T14:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS ВСУ производства США под Сумами, сообщило Минобороны РФ. "Средствами объективного контроля ВС РФ южнее населенного пункта Новый Путь (38 км северо-западнее г. Сумы) было обнаружено движение пусковой установки РСЗО М270 MLRS ВСУ американского производства. После определения и подтверждения точных координат места замаскированного укрытия боевой машины противника командованием было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом БПЛА "Иноходец" ВС РФ ракетного удара была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника, уточнили в ведомстве. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля: на месте размещения РСЗО наблюдалась множественная вторичная детонация и интенсивное горение.

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Уничтожение пусковой установки РСЗО MLRS в Сумской области Российские военные ракетным ударом уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS в Сумской области и до 10 человек личного состава ВСУ, сообщило Минобороны. 2024-09-16T14:43 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, украина, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)