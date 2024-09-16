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ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972977203.html
ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области
ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области
Российские подразделения уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS ВСУ производства США под Сумами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:43
2024-09-16T14:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
сумская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS ВСУ производства США под Сумами, сообщило Минобороны РФ. "Средствами объективного контроля ВС РФ южнее населенного пункта Новый Путь (38 км северо-западнее г. Сумы) было обнаружено движение пусковой установки РСЗО М270 MLRS ВСУ американского производства. После определения и подтверждения точных координат места замаскированного укрытия боевой машины противника командованием было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении. В результате нанесенного расчетом БПЛА "Иноходец" ВС РФ ракетного удара была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника, уточнили в ведомстве. Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля: на месте размещения РСЗО наблюдалась множественная вторичная детонация и интенсивное горение.
https://ria.ru/20240915/vertolet-1972808022.html
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Уничтожение пусковой установки РСЗО MLRS в Сумской области
Российские военные ракетным ударом уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS в Сумской области и до 10 человек личного состава ВСУ, сообщило Минобороны.
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вооруженные силы украины, украина, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили установку американской РСЗО MLRS в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения установки РСЗО MLRS под Сумами

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS ВСУ производства США под Сумами, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами объективного контроля ВС РФ южнее населенного пункта Новый Путь (38 км северо-западнее г. Сумы) было обнаружено движение пусковой установки РСЗО М270 MLRS ВСУ американского производства. После определения и подтверждения точных координат места замаскированного укрытия боевой машины противника командованием было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.
В результате нанесенного расчетом БПЛА "Иноходец" ВС РФ ракетного удара была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника, уточнили в ведомстве.
Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля: на месте размещения РСЗО наблюдалась множественная вторичная детонация и интенсивное горение.
Работа экипажа Ми-28нм в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаСумская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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