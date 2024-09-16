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Офицеры Минобороны признались во взятках - РИА Новости, 17.09.2024
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13:37 16.09.2024 (обновлено: 00:37 17.09.2024)
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html
Офицеры Минобороны признались во взятках
Офицеры Минобороны признались во взятках - РИА Новости, 17.09.2024
Офицеры Минобороны признались во взятках
Офицеры военного представительства Минобороны признали свою вину во взяточничестве, проверяется их причастность к хищениям средств гособоронзаказа, сообщили РИА РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-16T13:37
2024-09-17T00:37
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Офицеры военного представительства Минобороны признали свою вину во взяточничестве, проверяется их причастность к хищениям средств гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ведомстве рассказали, что против начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбудили уголовное дело по статье о получении взятки. По данным СК, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей. Как уточнили в СК, фигуранты дела признали вину, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, включая возможное хищение средств на нужды гособоронзаказа. Следствие также намерено дать оценку действиям взяткодателей.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Офицеры Минобороны признались во взятках

Офицеры Минобороны признались во взятках, проверяется их причастность к хищениям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Офицеры военного представительства Минобороны признали свою вину во взяточничестве, проверяется их причастность к хищениям средств гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве рассказали, что против начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбудили уголовное дело по статье о получении взятки. По данным СК, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей.
Как уточнили в СК, фигуранты дела признали вину, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, включая возможное хищение средств на нужды гособоронзаказа. Следствие также намерено дать оценку действиям взяткодателей.
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