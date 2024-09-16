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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:31
2024-09-16T13:31
2024-09-16T13:31
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 50 военных, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 105-миллиметровое орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов противника, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 121-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Камышаны, Приднепровское, Велетенское Херсонской области и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубица "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"