https://ria.ru/20240916/minoborony-1972944975.html

Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 16.09.2024

Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, уничтожили станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:12

2024-09-16T13:12

2024-09-16T13:20

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, уничтожили станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 114-й, 119-й, 124-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово ДНР."ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 152-мм орудия Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика