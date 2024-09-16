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Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 16.09.2024
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13:12 16.09.2024 (обновлено: 13:20 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972944975.html
Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 16.09.2024
Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, уничтожили станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:12
2024-09-16T13:20
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, уничтожили станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 114-й, 119-й, 124-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово ДНР."ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 152-мм орудия Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировки "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, уничтожили станцию РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 114-й, 119-й, 124-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово ДНР.
"ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 152-мм орудия Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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