https://ria.ru/20240916/minoborony-1972944696.html

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024

Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:10

2024-09-16T13:10

2024-09-16T13:18

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)