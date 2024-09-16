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Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:10
2024-09-16T13:10
2024-09-16T13:18
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харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в Харьковской области, потери противника составили до 70 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 70 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне ответственности "Севера"