https://ria.ru/20240916/minoborony-1972930907.html

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.09.2024

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:19

2024-09-16T12:19

2024-09-16T12:19

специальная военная операция на украине

сумская область

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 1004-й бригады охраны, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Бондаревщина, Беловоды, Искрисковщина, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Речки, Руднево, Рыжовка, Павловка, Хотень, Эсмань и Юнаковка", - говорится в сообщении.

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