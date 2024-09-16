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ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:19
2024-09-16T12:19
2024-09-16T12:19
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти украинских бригад в 13 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 1004-й бригады охраны, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Бондаревщина, Беловоды, Искрисковщина, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Речки, Руднево, Рыжовка, Павловка, Хотень, Эсмань и Юнаковка", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Минобороны: удары нанесены по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области