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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 16.09.2024 (обновлено: 12:27 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972930395.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, а всего с 6 августа – свыше 13 800 солдат РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:14
2024-09-16T12:27
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, а всего с 6 августа – свыше 13 800 солдат и 115 танков, сообщили в Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 13 800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, а всего с 6 августа – свыше 13 800 солдат и 115 танков, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 13 800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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