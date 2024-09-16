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Маск призвал прекратить подстрекательство к насилию в отношении Трампа
Маск призвал прекратить подстрекательство к насилию в отношении Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Маск призвал прекратить подстрекательство к насилию в отношении Трампа
Американский миллиардер Илон Маск призвал лидеров Демократической партии США и средства массовой информации прекратить подстрекательство к насилию в отношении... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:49
2024-09-16T19:49
2024-09-16T19:49
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск призвал лидеров Демократической партии США и средства массовой информации прекратить подстрекательство к насилию в отношении экс-президента США Дональда Трампа на фоне второго покушения на политика. "Подстрекательство к ненависти и насилию против президента Трампа со стороны СМИ и ведущих демократов должно прекратиться", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее Маск писал в соцсети, что видные сторонники Демократической партии активно призывали к убийству кандидата в президенты Дональда Трампа. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
https://radiosputnik.ru/20240916/pokushenie-1972901329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, Технологии, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Маск призвал прекратить подстрекательство к насилию в отношении Трампа
Маск призвал СМИ и демократов прекратить подстрекать к насилию против Трампа