Гросси прокомментировал ситуацию на Запорожской и Курской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: мирные АЭС никогда не должны подвергаться атакам
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, говоря о ситуации на Запорожской и Курской АЭС, вновь напомнил, что подобные объекты ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться атакам.
"Я посетил Курск всего несколько дней назад, где ситуация характеризуется как серьезная… Мирные атомные станции никогда не должны подвергаться нападениям ни при каких обстоятельствах, независимо от того, где расположены эти станции", - заявил Гросси, выступая на сессии Генконференции МАГАТЭ.
Он также напомнил о присутствии экспертов агентства на площадке ЗАЭС и добавил, что МАГАТЭ продолжит свои усилия в этой связи.
Ситуация на Запорожской АЭС, как заявлял Гросси 9 сентября, остается нестабильной. Риск ядерной аварии повышают атаки беспилотников, обстрелы и постоянные перебои с подачей электроэнергии за пределами станции. Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее заявил, что Россия делает все для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях украинских провокаций.
В понедельник в Вене началась 68-ая Генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств — членов МАГАТЭ.
В течение пяти дней, с 16 по 20 сентября, делегаты обсудят ряд тем — от годового доклада агентства за 2023 год и бюджета на 2025 год до деятельности, связанной с ядерной наукой, технологиями и их применением, а также работы МАГАТЭ в области ядерной и физической безопасности и повышения эффективности и действенности гарантий агентства. Участники мероприятия также планируют обсудить проблемы, касающиеся ядерной безопасности и ее гарантий на Украине, на Ближнем Востоке и в КНДР.