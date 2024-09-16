https://ria.ru/20240916/lavrov-1973061430.html

Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис - РИА Новости, 16.09.2024

Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в ходе переговоров в Москве конфликт на Украине и представил... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:51

египет

москва

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

брикс

аэс "эль-дабаа"

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в ходе переговоров в Москве конфликт на Украине и представил египетской стороне оценки ситуации со стороны РФ, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Сергей Лавров подробно информировал Бадра Абдельати о российских принципиальных оценках и соображениях по украинской тематике... При обсуждении ситуации в секторе Газа и вокруг него главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложного гуманитарного содействия населению анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В дипведомстве добавили, что дипломаты подтвердили настрой Москвы и Каира продолжать усилия по урегулированию ситуации в Ливии на основе принципов единства, суверенитета и территориальной целостности."Министры обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. Подтвержден настрой Москвы и Каира на поддержание координации в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках. Констатирована близость подходов России и Египта в отношении урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и Африканском континенте кризисов и конфликтных ситуаций политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - подчеркнули в МИД.В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ходе встречи значительное внимание главы МИД уделили предстоящей в ноябре министерской встрече Форума партнерства "Россия-Африка"."Министры в конкретном ключе рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего динамичного развития традиционно дружественных российско-египетских отношений. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на налаживание многопланового взаимодействия в соответствии с межгосударственным Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным в Сочи в октябре 2018 года", - отметили в МИД России.Лавров и его египетский коллега, как отметили в МИД РФ, также обсудили ход реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе АЭС "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала."С российской стороны была подтверждена готовность к продолжению ритмичных поставок в Египет отечественной зерновой продукции", - заключили в МИД России.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

https://ria.ru/20240915/pushkov-1972855164.html

египет

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, москва, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, брикс, аэс "эль-дабаа"