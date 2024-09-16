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Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис - РИА Новости, 16.09.2024
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20:24 16.09.2024 (обновлено: 20:51 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/lavrov-1973061430.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис
Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис - РИА Новости, 16.09.2024
Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в ходе переговоров в Москве конфликт на Украине и представил... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:24
2024-09-16T20:51
египет
москва
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
брикс
аэс "эль-дабаа"
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в ходе переговоров в Москве конфликт на Украине и представил египетской стороне оценки ситуации со стороны РФ, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Сергей Лавров подробно информировал Бадра Абдельати о российских принципиальных оценках и соображениях по украинской тематике... При обсуждении ситуации в секторе Газа и вокруг него главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложного гуманитарного содействия населению анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В дипведомстве добавили, что дипломаты подтвердили настрой Москвы и Каира продолжать усилия по урегулированию ситуации в Ливии на основе принципов единства, суверенитета и территориальной целостности."Министры обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. Подтвержден настрой Москвы и Каира на поддержание координации в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках. Констатирована близость подходов России и Египта в отношении урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и Африканском континенте кризисов и конфликтных ситуаций политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - подчеркнули в МИД.В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ходе встречи значительное внимание главы МИД уделили предстоящей в ноябре министерской встрече Форума партнерства "Россия-Африка"."Министры в конкретном ключе рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего динамичного развития традиционно дружественных российско-египетских отношений. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на налаживание многопланового взаимодействия в соответствии с межгосударственным Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным в Сочи в октябре 2018 года", - отметили в МИД России.Лавров и его египетский коллега, как отметили в МИД РФ, также обсудили ход реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе АЭС "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала."С российской стороны была подтверждена готовность к продолжению ритмичных поставок в Египет отечественной зерновой продукции", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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египет, москва, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, брикс, аэс "эль-дабаа"
Египет, Москва, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН, БРИКС, АЭС "Эль-Дабаа"
Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис

Лавров представил главе МИД Египта российскую оценку ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в ходе переговоров в Москве конфликт на Украине и представил египетской стороне оценки ситуации со стороны РФ, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Сергей Лавров подробно информировал Бадра Абдельати о российских принципиальных оценках и соображениях по украинской тематике... При обсуждении ситуации в секторе Газа и вокруг него главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложного гуманитарного содействия населению анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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В дипведомстве добавили, что дипломаты подтвердили настрой Москвы и Каира продолжать усилия по урегулированию ситуации в Ливии на основе принципов единства, суверенитета и территориальной целостности.
"Министры обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. Подтвержден настрой Москвы и Каира на поддержание координации в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках. Констатирована близость подходов России и Египта в отношении урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и Африканском континенте кризисов и конфликтных ситуаций политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - подчеркнули в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ходе встречи значительное внимание главы МИД уделили предстоящей в ноябре министерской встрече Форума партнерства "Россия-Африка".
"Министры в конкретном ключе рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего динамичного развития традиционно дружественных российско-египетских отношений. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на налаживание многопланового взаимодействия в соответствии с межгосударственным Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным в Сочи в октябре 2018 года", - отметили в МИД России.
Лавров и его египетский коллега, как отметили в МИД РФ, также обсудили ход реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе АЭС "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
"С российской стороны была подтверждена готовность к продолжению ритмичных поставок в Египет отечественной зерновой продукции", - заключили в МИД России.
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ЕгипетМоскваРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНБРИКСАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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