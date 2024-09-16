Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис
Лавров представил главе МИД Египта российскую оценку ситуации вокруг Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в ходе переговоров в Москве конфликт на Украине и представил египетской стороне оценки ситуации со стороны РФ, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Сергей Лавров подробно информировал Бадра Абдельати о российских принципиальных оценках и соображениях по украинской тематике... При обсуждении ситуации в секторе Газа и вокруг него главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложного гуманитарного содействия населению анклава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Министры обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. Подтвержден настрой Москвы и Каира на поддержание координации в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках. Констатирована близость подходов России и Египта в отношении урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и Африканском континенте кризисов и конфликтных ситуаций политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - подчеркнули в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ходе встречи значительное внимание главы МИД уделили предстоящей в ноябре министерской встрече Форума партнерства "Россия-Африка".
"Министры в конкретном ключе рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего динамичного развития традиционно дружественных российско-египетских отношений. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на налаживание многопланового взаимодействия в соответствии с межгосударственным Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным в Сочи в октябре 2018 года", - отметили в МИД России.
Лавров и его египетский коллега, как отметили в МИД РФ, также обсудили ход реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе АЭС "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
"С российской стороны была подтверждена готовность к продолжению ритмичных поставок в Египет отечественной зерновой продукции", - заключили в МИД России.
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