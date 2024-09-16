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Лавров назвал конфликт в секторе Газа главной международной проблемой - РИА Новости, 16.09.2024
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15:07 16.09.2024 (обновлено: 15:11 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/lavrov-1972986861.html
Лавров назвал конфликт в секторе Газа главной международной проблемой
Лавров назвал конфликт в секторе Газа главной международной проблемой - РИА Новости, 16.09.2024
Лавров назвал конфликт в секторе Газа главной международной проблемой
Нельзя оставлять без внимания проблему урегулирования палестино-израильского конфликта, необходимо заставить всех, кто этому противится, выполнить решения... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:07
2024-09-16T15:11
в мире
египет
россия
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нельзя оставлять без внимания проблему урегулирования палестино-израильского конфликта, необходимо заставить всех, кто этому противится, выполнить решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы приветствуем любые шаги, которые нацелены на то, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие, обеспечить устойчивое, постоянное прекращение огня. Мы того же добиваемся в СБ ООН. Вся проблема заключается в том, что США не хотят пропускать какие-либо решения, которые всерьез подразумевали бы то, чего хотят все - прекращение кровопролития", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта в Москве. Лавров отметил, что последняя резолюция, принятая СБ ООН с призывом прекратить огонь в секторе Газа так и осталась просто бумагой. "Никакие обещания США выполнены не были. Это не означает, что мы должны прекращать наши усилия. Если посредничество, которым активно занимается Египет с рядом других арабских стран, приведет к результату, мы будем только рады. Но в СБ ООН эту тему нельзя оставлять без внимания, поскольку это действительно главная международная проблема на сегодня. Кто бы там что не пытался изображать иным образом", - отметил Лавров. Он подчеркнул, что как только будет прекращен огонь в секторе Газа, "нужно немедленно наладить доставку гуманитарных грузов, потому что гуманитарная сессия в секторе Газа катастрофическая, да и на Западном берегу ситуация не намного лучше". "Самое главное, чтобы не сохранять этот конфликт в замороженном состоянии в очередной раз, необходимо заставить всех, кто этому противиться, выполнить решения Совета Безопасности и Генассамблеи ООН о создании палестинского государства. Это очень непростая задача", - заключил министр.
https://ria.ru/20240916/izrail-1972969205.html
https://ria.ru/20240916/konflikt-1915630213.html
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в мире, египет, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров назвал конфликт в секторе Газа главной международной проблемой

Лавров призвал заставить всех противников решения СБ ООН по Газе выполнять его

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нельзя оставлять без внимания проблему урегулирования палестино-израильского конфликта, необходимо заставить всех, кто этому противится, выполнить решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствуем любые шаги, которые нацелены на то, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие, обеспечить устойчивое, постоянное прекращение огня. Мы того же добиваемся в СБ ООН. Вся проблема заключается в том, что США не хотят пропускать какие-либо решения, которые всерьез подразумевали бы то, чего хотят все - прекращение кровопролития", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта в Москве.
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Лавров отметил, что последняя резолюция, принятая СБ ООН с призывом прекратить огонь в секторе Газа так и осталась просто бумагой.
"Никакие обещания США выполнены не были. Это не означает, что мы должны прекращать наши усилия. Если посредничество, которым активно занимается Египет с рядом других арабских стран, приведет к результату, мы будем только рады. Но в СБ ООН эту тему нельзя оставлять без внимания, поскольку это действительно главная международная проблема на сегодня. Кто бы там что не пытался изображать иным образом", - отметил Лавров.
Он подчеркнул, что как только будет прекращен огонь в секторе Газа, "нужно немедленно наладить доставку гуманитарных грузов, потому что гуманитарная сессия в секторе Газа катастрофическая, да и на Западном берегу ситуация не намного лучше".
"Самое главное, чтобы не сохранять этот конфликт в замороженном состоянии в очередной раз, необходимо заставить всех, кто этому противиться, выполнить решения Совета Безопасности и Генассамблеи ООН о создании палестинского государства. Это очень непростая задача", - заключил министр.
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