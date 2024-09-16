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Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде - РИА Новости, 16.09.2024
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08:55 16.09.2024 (обновлено: 09:04 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html
Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде
Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде - РИА Новости, 16.09.2024
Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде
В квартире в Белгороде, куда было прямое попадание снаряда ВСУ, никто не проживал, рассказал РИА Новости житель соседней квартиры Максим Цуверкалов. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:55
2024-09-16T09:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. В квартире в Белгороде, куда было прямое попадание снаряда ВСУ, никто не проживал, рассказал РИА Новости житель соседней квартиры Максим Цуверкалов. "Выбежали, побежали в ванную, быстро начались прилеты, хлопки громкие. Пересидели, как все затихло, вышли на балкон, увидели, что прилет был в наш дом, в соседнюю квартиру. И, ну, в соседней квартире никто не живет, никогда там никого не видели, пять лет тут проживаем, ни разу не видели соседей", - сказал Максим. По его словам, из окна квартиры он увидел, что был прилет возле остановки общественного транспорта. Как подчеркнул Цуверков, в его квартире повреждений нет, "только плафон упал на балконе". Восемь человек, предварительно, ранены в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на текущий момент в Белгороде в 21 МКД повреждено остекление, на территории 4 частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён газопровод. В Белгородском районе в посёлке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор, осколками посечены четыре автомобиля.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1972890765.html
https://ria.ru/20240915/obstrel-1972830105.html
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Очевидец рассказал, что в белгородской квартире, куда попал снаряд ВСУ, никто не проживал
Очевидец рассказал РИА Новости, что в белгородской квартире, куда попал снаряд ВСУ, никто не проживал. "Никогда там никого не видели, пять лет тут проживаем, ни разу не видели соседей", - сказал Максим. Он отметил, в его квартире повреждений нет, только плафон упал на балконе.
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде

Очевидец: в квартире в Белгороде, куда попал украинский снаряд, никто не жил

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. В квартире в Белгороде, куда было прямое попадание снаряда ВСУ, никто не проживал, рассказал РИА Новости житель соседней квартиры Максим Цуверкалов.
"Выбежали, побежали в ванную, быстро начались прилеты, хлопки громкие. Пересидели, как все затихло, вышли на балкон, увидели, что прилет был в наш дом, в соседнюю квартиру. И, ну, в соседней квартире никто не живет, никогда там никого не видели, пять лет тут проживаем, ни разу не видели соседей", - сказал Максим.
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По его словам, из окна квартиры он увидел, что был прилет возле остановки общественного транспорта.
Как подчеркнул Цуверков, в его квартире повреждений нет, "только плафон упал на балконе".
Восемь человек, предварительно, ранены в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на текущий момент в Белгороде в 21 МКД повреждено остекление, на территории 4 частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён газопровод. В Белгородском районе в посёлке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор, осколками посечены четыре автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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