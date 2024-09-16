https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html

Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде

Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде - РИА Новости, 16.09.2024

Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру в Белгороде

В квартире в Белгороде, куда было прямое попадание снаряда ВСУ, никто не проживал, рассказал РИА Новости житель соседней квартиры Максим Цуверкалов. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:55

2024-09-16T08:55

2024-09-16T09:04

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. В квартире в Белгороде, куда было прямое попадание снаряда ВСУ, никто не проживал, рассказал РИА Новости житель соседней квартиры Максим Цуверкалов. "Выбежали, побежали в ванную, быстро начались прилеты, хлопки громкие. Пересидели, как все затихло, вышли на балкон, увидели, что прилет был в наш дом, в соседнюю квартиру. И, ну, в соседней квартире никто не живет, никогда там никого не видели, пять лет тут проживаем, ни разу не видели соседей", - сказал Максим. По его словам, из окна квартиры он увидел, что был прилет возле остановки общественного транспорта. Как подчеркнул Цуверков, в его квартире повреждений нет, "только плафон упал на балконе". Восемь человек, предварительно, ранены в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на текущий момент в Белгороде в 21 МКД повреждено остекление, на территории 4 частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён газопровод. В Белгородском районе в посёлке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор, осколками посечены четыре автомобиля.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1972890765.html

https://ria.ru/20240915/obstrel-1972830105.html

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белгородская область

белгородский район

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Очевидец рассказал, что в белгородской квартире, куда попал снаряд ВСУ, никто не проживал Очевидец рассказал РИА Новости, что в белгородской квартире, куда попал снаряд ВСУ, никто не проживал. "Никогда там никого не видели, пять лет тут проживаем, ни разу не видели соседей", - сказал Максим. Он отметил, в его квартире повреждений нет, только плафон упал на балконе. 2024-09-16T08:55 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины