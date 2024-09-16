Рейтинг@Mail.ru
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kushanashvili-1972905240.html
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 16.09.2024
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли
Телеведущему Отару Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:12
2024-09-16T10:12
отар кушанашвили
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957323644_0:400:780:839_1920x0_80_0_0_4dfbe3c15365bdd2ca60d6efb58a9541.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Телеведущему Отару Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. "В выходные повидались с Отаром. Прошёл четыре химии. В начале октября ему предстоит пройти операцию по удалению опухоли", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщал РИА Новости, что его госпитализировали, он в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. Позднее, 13 июля, врачи из медцентра имени Блохина отпустили телеведущего домой.
https://ria.ru/20240614/keyt-1953035251.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957323644_0:327:780:912_1920x0_80_0_0_21430074e36d69abd59c79b7afe71e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отар кушанашвили, здоровье - общество
Отар Кушанашвили, Здоровье - Общество
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли

Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли

© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/TelegramОтар Кушанашвили в больнице
Отар Кушанашвили в больнице - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/Telegram
Отар Кушанашвили в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Телеведущему Отару Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов.
"В выходные повидались с Отаром. Прошёл четыре химии. В начале октября ему предстоит пройти операцию по удалению опухоли", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщал РИА Новости, что его госпитализировали, он в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. Позднее, 13 июля, врачи из медцентра имени Блохина отпустили телеведущего домой.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией
14 июня, 22:12
 
Отар КушанашвилиЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала