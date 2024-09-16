https://ria.ru/20240916/kushanashvili-1972905240.html
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли - РИА Новости, 16.09.2024
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли
Телеведущему Отару Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:12
2024-09-16T10:12
2024-09-16T10:12
отар кушанашвили
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Телеведущему Отару Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. "В выходные повидались с Отаром. Прошёл четыре химии. В начале октября ему предстоит пройти операцию по удалению опухоли", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщал РИА Новости, что его госпитализировали, он в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. Позднее, 13 июля, врачи из медцентра имени Блохина отпустили телеведущего домой.
https://ria.ru/20240614/keyt-1953035251.html
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отар кушанашвили, здоровье - общество
Отар Кушанашвили, Здоровье - Общество
Кушанашвили проведут операцию по удалению опухоли
Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Телеведущему Отару Кушанашвили в начале октября проведут операцию по удалению опухоли, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов.
"В выходные повидались с Отаром. Прошёл четыре химии. В начале октября ему предстоит пройти операцию по удалению опухоли", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщал РИА Новости, что его госпитализировали, он в реанимации. Позднее Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. Позднее, 13 июля, врачи из медцентра имени Блохина отпустили телеведущего домой.