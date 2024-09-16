https://ria.ru/20240916/kultura-1972906942.html

Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики - РИА Новости, 16.09.2024

Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Правительство РФ утвердило Стратегию государственной культурной политики до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:19

2024-09-16T10:19

2024-09-16T10:28

культура

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило Стратегию государственной культурной политики до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В соответствии с указом президента утверждена Стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что сегодня уже реализуется целый ряд мероприятий, который охватывает практически все направления и виды деятельности в этой сфере, в том числе и вопросы международного сотрудничества, воспитания и образования молодежи, расширения изучения русского языка, поддержки творческого потенциала.Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать работу по реализации положений стратегии на личном контроле и делать все для культурного, духовного воспитания и просвещения молодежи."Сохранение нашего наследия, исторической памяти - один из самых ключевых приоритетов нашего государства", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240914/forum-1972535255.html

https://ria.ru/20240912/kontseptsiya-1972390522.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, правительство рф