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Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики - РИА Новости, 16.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:19 16.09.2024 (обновлено: 10:28 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/kultura-1972906942.html
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики - РИА Новости, 16.09.2024
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики
Правительство РФ утвердило Стратегию государственной культурной политики до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:19
2024-09-16T10:28
культура
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило Стратегию государственной культурной политики до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В соответствии с указом президента утверждена Стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что сегодня уже реализуется целый ряд мероприятий, который охватывает практически все направления и виды деятельности в этой сфере, в том числе и вопросы международного сотрудничества, воспитания и образования молодежи, расширения изучения русского языка, поддержки творческого потенциала.Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать работу по реализации положений стратегии на личном контроле и делать все для культурного, духовного воспитания и просвещения молодежи."Сохранение нашего наследия, исторической памяти - один из самых ключевых приоритетов нашего государства", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240914/forum-1972535255.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики

Правительство утвердило стратегию культурной политики до 2020 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило Стратегию государственной культурной политики до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В соответствии с указом президента утверждена Стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Он отметил, что сегодня уже реализуется целый ряд мероприятий, который охватывает практически все направления и виды деятельности в этой сфере, в том числе и вопросы международного сотрудничества, воспитания и образования молодежи, расширения изучения русского языка, поддержки творческого потенциала.
Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать работу по реализации положений стратегии на личном контроле и делать все для культурного, духовного воспитания и просвещения молодежи.
"Сохранение нашего наследия, исторической памяти - один из самых ключевых приоритетов нашего государства", - подчеркнул Мишустин.
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КультураРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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