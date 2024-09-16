https://ria.ru/20240916/krym-1972885573.html
В Крыму локализовали лесной пожар
В Крыму локализовали лесной пожар - РИА Новости, 16.09.2024
В Крыму локализовали лесной пожар
Лесой пожар в Крыму локализован на площади 23 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:54
2024-09-16T06:54
2024-09-16T06:54
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
республика крым
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лесой пожар в Крыму локализован на площади 23 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России. Лесной пожар в Крыму тушили более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. "В Крыму пожар локализован на площади 23 гектара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/volontery-1972873181.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, республика крым
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Республика Крым
В Крыму локализовали лесной пожар
МЧС: лесной пожар в Крыму локализовали на площади 23 гектара