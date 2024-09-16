Московский областной центр крови нуждается в двух группах крови
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСдача крови в Курске для пострадавших при атаке ВСУ
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Московский областной центр крови обновил данные донорского светофора на 16 сентября 2024 года. Региональная служба крови нацелена на удовлетворение запросов медучреждений и пациентов, нуждающихся в конкретных компонентах крови. Об этом сообщил 360.ru.
Врач-трансфузиолог центра Никита Митькин рассказал о текущем росте потребности в первой положительной и четвертой отрицательной группах крови.
Врач-трансфузиолог центра Никита Митькин рассказал о текущем росте потребности в первой положительной и четвертой отрицательной группах крови.
Также наблюдается необходимость в пополнении запасов первой отрицательной, а также второй и четвертой положительных групп. Врач отметил, что принять окончательное решение о том, можно ли человеку сдать кровь, специалист сможет только после обследования потенциального донора.
Граждане с любыми группами крови могут обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы, которые располагаются в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.
Граждане с любыми группами крови могут обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы, которые располагаются в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.