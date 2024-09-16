https://ria.ru/20240916/krov--1972994431.html

Московский областной центр крови нуждается в двух группах крови

Московский областной центр крови нуждается в двух группах крови - РИА Новости, 16.09.2024

Московский областной центр крови нуждается в двух группах крови

Московский областной центр крови обновил данные донорского светофора на 16 сентября 2024 года. Региональная служба крови нацелена на удовлетворение запросов... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:40

2024-09-16T15:40

2024-09-16T15:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699905_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_8376d5fbe8f7c3d430a38a1587a82189.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Московский областной центр крови обновил данные донорского светофора на 16 сентября 2024 года. Региональная служба крови нацелена на удовлетворение запросов медучреждений и пациентов, нуждающихся в конкретных компонентах крови. Об этом сообщил 360.ru. Врач-трансфузиолог центра Никита Митькин рассказал о текущем росте потребности в первой положительной и четвертой отрицательной группах крови.Также наблюдается необходимость в пополнении запасов первой отрицательной, а также второй и четвертой положительных групп. Врач отметил, что принять окончательное решение о том, можно ли человеку сдать кровь, специалист сможет только после обследования потенциального донора. Граждане с любыми группами крови могут обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы, которые располагаются в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)