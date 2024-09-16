https://ria.ru/20240916/krasnodar-1973068788.html

В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой

В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 16.09.2024

В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой

Полиция начала доследственную проверку по факту конфликта со стрельбой на улице Краснодара, на месте работает оперативная группа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:43

2024-09-16T21:43

2024-09-16T21:43

происшествия

краснодар

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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Полиция начала доследственную проверку по факту конфликта со стрельбой на улице Краснодара, на месте работает оперативная группа, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Как сообщает ведомство, ЧП произошло вечером в понедельник. По данным правоохранителей, 35-летний краснодарец, ожидая разрешающего сигнала светофора для пешеходов, сделал замечание другому прохожему из-за мата в общественном месте. Возник конфликт, на фоне которого 41-летний мужчина не менее двух раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего с ранениями грудной клетки доставили в больницу для оказания медпомощи. "По факту конфликта со стрельбой на улице имени Байбакова Н.К. проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале краснодарской полиции. Правоохранители отмечают, что чуть позже будет дана правовая оценка действиям агрессора.

https://ria.ru/20240914/moskva-1972763919.html

краснодар

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар