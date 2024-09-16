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В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 16.09.2024
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21:43 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/krasnodar-1973068788.html
В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой
В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 16.09.2024
В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой
Полиция начала доследственную проверку по факту конфликта со стрельбой на улице Краснодара, на месте работает оперативная группа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:43
2024-09-16T21:43
происшествия
краснодар
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Полиция начала доследственную проверку по факту конфликта со стрельбой на улице Краснодара, на месте работает оперативная группа, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Как сообщает ведомство, ЧП произошло вечером в понедельник. По данным правоохранителей, 35-летний краснодарец, ожидая разрешающего сигнала светофора для пешеходов, сделал замечание другому прохожему из-за мата в общественном месте. Возник конфликт, на фоне которого 41-летний мужчина не менее двух раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего с ранениями грудной клетки доставили в больницу для оказания медпомощи. "По факту конфликта со стрельбой на улице имени Байбакова Н.К. проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале краснодарской полиции. Правоохранители отмечают, что чуть позже будет дана правовая оценка действиям агрессора.
https://ria.ru/20240914/moskva-1972763919.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре начали проверку после конфликта со стрельбой

Полиция начала проверку после конфликта со стрельбой на улице в Краснодаре

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Полиция начала доследственную проверку по факту конфликта со стрельбой на улице Краснодара, на месте работает оперативная группа, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Как сообщает ведомство, ЧП произошло вечером в понедельник. По данным правоохранителей, 35-летний краснодарец, ожидая разрешающего сигнала светофора для пешеходов, сделал замечание другому прохожему из-за мата в общественном месте. Возник конфликт, на фоне которого 41-летний мужчина не менее двух раз выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего с ранениями грудной клетки доставили в больницу для оказания медпомощи.
"По факту конфликта со стрельбой на улице имени Байбакова Н.К. проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале краснодарской полиции.
Правоохранители отмечают, что чуть позже будет дана правовая оценка действиям агрессора.
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ПроисшествияКраснодар
 
 
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