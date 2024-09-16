https://ria.ru/20240916/konyukhov-1972941218.html

Конюхов проведет конную экспедицию в Приморье

Конюхов проведет конную экспедицию в Приморье - РИА Новости, 16.09.2024

Конюхов проведет конную экспедицию в Приморье

Выдающийся российский путешественник Федор Конюхов проведет в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:59

2024-09-16T12:59

2024-09-16T12:59

наука

космос - риа наука

дальний восток

приморский край

находка

федор конюхов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944379432_0:34:3005:1724_1920x0_80_0_0_4b6d9cd9dfc89ea5278749e28b70fe92.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Выдающийся российский путешественник Федор Конюхов проведет в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщает правительство Приморского края. Отмечается, что экспедиция стартует в полдень в среду на горе Брат в городе Находка. "Участники похода пройдут более 500 километров на лошадях по маршрутам, проложенным Владимиром Арсеньевым в 1900–1906 годах через горный хребет Сихотэ-Алинь и прибрежные районы Японского моря. Завершится маршрут экспедиции 29 сентября. Финальной точкой станет место встречи Владимира Арсеньева и его верного спутника Дерсу Узала в поселке Кавалерово". Отмечается, что важной составляющей экспедиции станет установка трех сейсмографов на ключевых точках маршрута: горах Брат и Снежная и скале Дерсу Узала. Владимир Арсеньев - русский путешественник, этнограф и писатель. В 1900-1920 годах провел ряд экспедиций по южной части Дальнего Востока, результатом которых стало открытие более 200 археологических памятников Дальнего Востока, впервые дано детальное описание горной системы Сихотэ-Алинь и получены ценные сведения о коренных народах, проживавших на территории современного Приморья и Хабаровского края. Автор более 130 опубликованных научных исследований и работ, а также нескольких книг, самая известная из которых – "Дерсу Узала", которая была переведена на 30 языков.

https://radiosputnik.ru/20240824/1968243262.html

https://ria.ru/20240915/ekspeditsiya-1972585836.html

дальний восток

приморский край

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, дальний восток, приморский край, находка, федор конюхов