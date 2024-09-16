Конюхов проведет конную экспедицию в Приморье
Конюхов проведет в Приморье конную экспедицию по следам Владимира Арсеньева
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Выдающийся российский путешественник Федор Конюхов проведет в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщает правительство Приморского края.
Отмечается, что экспедиция стартует в полдень в среду на горе Брат в городе Находка.
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"Участники похода пройдут более 500 километров на лошадях по маршрутам, проложенным Владимиром Арсеньевым в 1900–1906 годах через горный хребет Сихотэ-Алинь и прибрежные районы Японского моря. Завершится маршрут экспедиции 29 сентября. Финальной точкой станет место встречи Владимира Арсеньева и его верного спутника Дерсу Узала в поселке Кавалерово".
Отмечается, что важной составляющей экспедиции станет установка трех сейсмографов на ключевых точках маршрута: горах Брат и Снежная и скале Дерсу Узала.
Владимир Арсеньев - русский путешественник, этнограф и писатель. В 1900-1920 годах провел ряд экспедиций по южной части Дальнего Востока, результатом которых стало открытие более 200 археологических памятников Дальнего Востока, впервые дано детальное описание горной системы Сихотэ-Алинь и получены ценные сведения о коренных народах, проживавших на территории современного Приморья и Хабаровского края. Автор более 130 опубликованных научных исследований и работ, а также нескольких книг, самая известная из которых – "Дерсу Узала", которая была переведена на 30 языков.