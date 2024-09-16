https://ria.ru/20240916/konferentsija-1973068962.html

Конференция клуба "Валдай" пройдет в Джакарте

Конференция клуба "Валдай" пройдет в Джакарте - РИА Новости, 16.09.2024

Конференция клуба "Валдай" пройдет в Джакарте

Международная конференция дискуссионного клуба "Валдай" состоится 24 сентября в столице Индонезии Джакарте, сообщил на площадке клуба в Москве его программный... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:41

2024-09-16T21:41

2024-09-16T21:41

индонезия

россия

москва

брикс

джакарта

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международная конференция дискуссионного клуба "Валдай" состоится 24 сентября в столице Индонезии Джакарте, сообщил на площадке клуба в Москве его программный директор Олег Барабанов. "Мы надеемся, что она станет основой для развития как российско-индонезийских экспертных связей, и послужит основой для искреннего, откровенного, плодотворного диалога, между Россией, Индонезией," - сказал Барабанов. Помимо специалистов из России и Индонезии к участию приглашен ряд экспертов из других азиатских стран БРИКС, из Индии, из Китая. Конференция будет состоять из четырех сессий. "Первая сессия будет посвящена истории, исторической памяти. Мы благодарны нашим партнерам из Федерального архивного агентства Российской Федерации, из Национального архивного агентства Республики Индонезии. И мы уверены, что диалог историков очень важен, поскольку понимание истории, понимание исторической памяти, ее влияние на современную политику крайне важно и значимо", сказал Барабанов. Вторая сессия конференции будет посвящена современному политическому диалогу между Россией и Индонезией в текущем сложном геополитическом контексте, сообщил Барабанов. "Мы видели, что недавний визит в Москву вновь избранного президента Индонезии, который в ближайшее время заступит на пост, дает нам основание для оптимизма в отношении того, что двусторонние отношения будут развиваться конструктивно, стабильно и на взаимовыгодной основе", - подчеркнул он. "Поскольку Индонезия - крупная океанская держава, то одна из сессий конференции будет посвящена морской океанской политике всем тем геополитическим проблемам, которые сейчас можно проследить в бассейне Индийского и Тихого океанов", - отметил программный директор клуба "Валдай". Еще одна сессия будет посвящена проблемам цифровизации, влиянию цифровой среды на политику, на общественную жизнь, на гражданские связи, заключил он. Кроме того, по словам Барабанова, индонезийские партнеры подготовили интересную культурную программу: "Планируется посещение ряда объектов, которые были построены еще в 60-е годы в Индонезии при помощи и поддержке Советского Союза. Там сохраняется память об этом. Висят мемориальные доски, в том числе на русском языке, в память об этих событиях".

https://ria.ru/20240916/indoneziya-1972957923.html

https://ria.ru/20240906/valday-1971009885.html

https://ria.ru/20240707/rossija-1957960297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индонезия, россия, москва, брикс, джакарта