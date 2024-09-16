https://ria.ru/20240916/kinoprokat-1972872614.html

"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России и СНГ

"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 16.09.2024

"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Полнометражный анимационный фильм "Лунтик : Возвращение домой" снова возглавил кинопрокат — третью неделю подряд, заработав 60 миллионов рублей в России и СНГ... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T01:02

2024-09-16T01:02

2024-09-16T01:02

культура

общество

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полнометражный анимационный фильм "Лунтик : Возвращение домой" снова возглавил кинопрокат — третью неделю подряд, заработав 60 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла премьера недели — лирическая комедия "Игра киллера", собравшая в прокате 38,2 миллиона рублей. На третьей строчке — премьера комедии "Любовь зла" со сборами в 20,4 миллиона рублей. Четвертое место снова занял фильм "Битлджус Битлджус", он собрал за неделю 13,2 миллиона рублей. На пятом месте также вторую неделю подряд оказался хоррор "Пункт назначения: Поезд №13". Картина собрала в прокате 11,8 миллиона рублей.

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общество, россия, снг