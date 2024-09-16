Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае представили новый состав правительства - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/khabarovskiy-1972899672.html
В Хабаровском крае представили новый состав правительства
В Хабаровском крае представили новый состав правительства - РИА Новости, 16.09.2024
В Хабаровском крае представили новый состав правительства
В Хабаровском крае представлен новый состав правительства региона, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:33
2024-09-16T09:33
политика
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
ржд
ростех
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962714746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12a616f23eecbf254629154a01a9ec1a.jpg
ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. В Хабаровском крае представлен новый состав правительства региона, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. "Сегодня представил новый состав правительства Хабаровского края на внеочередном расширенном заседании. Первым заместителем председателя правительства региона назначен Сергей Борисович Абрамов", - написал Демешин. Он сообщил, что в прошлом Абрамов был в должностях министра финансов, председателя правительства, врио президента Чеченской Республики, аудитором Счётной палаты РФ, начальником дирекции железнодорожный вокзалов – филиала ОАО "РЖД", советник президента ОАО "РЖД", индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех". "Подтверждены компетенции вице-губернаторов Хабаровского края: Сергей Николаевич Кузнецов – курирует вопросы внутренней, молодёжной и информационной политики, управление протокола; Артём Вячеславович Мельников – курирует вопросы контрольно-надзорной и правовой деятельности, госзакупок; Олег Сергеевич Игнатов - руководит представительством правительства Хабаровского края при правительстве РФ", - отметил губернатор. Кроме того, по его словам, также назначения получили заместители председателя правительства региона: по инфраструктуре - Ирина Горбачёва; по природным ресурсам и сельскому хозяйству - Дарий Тюрин; по экономическим вопросам - Мария Авилова; по социальным вопросам - и.о. Александр Дорофеев. По вопросам строительства - должность пока не замещается, уточнил Демешин. В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовали 314,110 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Из четырех кандидатур врио губернатора региона Демешин ("Единая Россия") одержал победу (81,03%). Инаугурация прошла 13 сентября.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971440233.html
https://ria.ru/20240909/yavka-1971508450.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962714746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24e3c8c1f5ad044bef0434155852eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, ржд, ростех, единая россия
Политика, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, РЖД, Ростех, Единая Россия
В Хабаровском крае представили новый состав правительства

Губернатор Хабаровского края представил новый состав правительства региона

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Демешин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. В Хабаровском крае представлен новый состав правительства региона, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
"Сегодня представил новый состав правительства Хабаровского края на внеочередном расширенном заседании. Первым заместителем председателя правительства региона назначен Сергей Борисович Абрамов", - написал Демешин.
Женщина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова рассказала о выборах в Хабаровском и Забайкальском краях
8 сентября, 17:21
Он сообщил, что в прошлом Абрамов был в должностях министра финансов, председателя правительства, врио президента Чеченской Республики, аудитором Счётной палаты РФ, начальником дирекции железнодорожный вокзалов – филиала ОАО "РЖД", советник президента ОАО "РЖД", индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех".
"Подтверждены компетенции вице-губернаторов Хабаровского края: Сергей Николаевич Кузнецов – курирует вопросы внутренней, молодёжной и информационной политики, управление протокола; Артём Вячеславович Мельников – курирует вопросы контрольно-надзорной и правовой деятельности, госзакупок; Олег Сергеевич Игнатов - руководит представительством правительства Хабаровского края при правительстве РФ", - отметил губернатор.
Кроме того, по его словам, также назначения получили заместители председателя правительства региона: по инфраструктуре - Ирина Горбачёва; по природным ресурсам и сельскому хозяйству - Дарий Тюрин; по экономическим вопросам - Мария Авилова; по социальным вопросам - и.о. Александр Дорофеев. По вопросам строительства - должность пока не замещается, уточнил Демешин.
В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовали 314,110 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Из четырех кандидатур врио губернатора региона Демешин ("Единая Россия") одержал победу (81,03%). Инаугурация прошла 13 сентября.
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах
9 сентября, 06:00
 
ПолитикаХабаровский крайРоссияДмитрий ДемешинРЖДРостехЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала