https://ria.ru/20240916/khabarovskiy-1972899672.html

В Хабаровском крае представили новый состав правительства

В Хабаровском крае представили новый состав правительства - РИА Новости, 16.09.2024

В Хабаровском крае представили новый состав правительства

В Хабаровском крае представлен новый состав правительства региона, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:33

2024-09-16T09:33

2024-09-16T09:33

политика

хабаровский край

россия

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ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. В Хабаровском крае представлен новый состав правительства региона, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. "Сегодня представил новый состав правительства Хабаровского края на внеочередном расширенном заседании. Первым заместителем председателя правительства региона назначен Сергей Борисович Абрамов", - написал Демешин. Он сообщил, что в прошлом Абрамов был в должностях министра финансов, председателя правительства, врио президента Чеченской Республики, аудитором Счётной палаты РФ, начальником дирекции железнодорожный вокзалов – филиала ОАО "РЖД", советник президента ОАО "РЖД", индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех". "Подтверждены компетенции вице-губернаторов Хабаровского края: Сергей Николаевич Кузнецов – курирует вопросы внутренней, молодёжной и информационной политики, управление протокола; Артём Вячеславович Мельников – курирует вопросы контрольно-надзорной и правовой деятельности, госзакупок; Олег Сергеевич Игнатов - руководит представительством правительства Хабаровского края при правительстве РФ", - отметил губернатор. Кроме того, по его словам, также назначения получили заместители председателя правительства региона: по инфраструктуре - Ирина Горбачёва; по природным ресурсам и сельскому хозяйству - Дарий Тюрин; по экономическим вопросам - Мария Авилова; по социальным вопросам - и.о. Александр Дорофеев. По вопросам строительства - должность пока не замещается, уточнил Демешин. В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовали 314,110 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Из четырех кандидатур врио губернатора региона Демешин ("Единая Россия") одержал победу (81,03%). Инаугурация прошла 13 сентября.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971440233.html

https://ria.ru/20240909/yavka-1971508450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, ржд, ростех, единая россия