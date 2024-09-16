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Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества - РИА Новости, 16.09.2024
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Российское казачество
 
18:46 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/kazachestvo-1973045056.html
Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества
Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества - РИА Новости, 16.09.2024
Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества
Внесены изменения в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Соответствующий указ... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:46
2024-09-16T18:46
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Внесены изменения в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Соответствующий указ Президента России размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает портал "Российское казачество".Внесенные изменения направлены на актуализацию цели и задач государственной политики в отношении российского казачества, а также направлений их реализации. Согласно документу, предусматривается привлечение российского казачества к пребыванию в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также их участие в комплектовании добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ (войска национальной гвардии РФ).
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия

Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества

© РИА Новости / Виталий ТимкивКазаки Кубанского казачьего войска
Казаки Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Внесены изменения в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Соответствующий указ Президента России размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает портал "Российское казачество".

Внесенные изменения направлены на актуализацию цели и задач государственной политики в отношении российского казачества, а также направлений их реализации. Согласно документу, предусматривается привлечение российского казачества к пребыванию в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также их участие в комплектовании добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ (войска национальной гвардии РФ).
 
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