Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Внесены изменения в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Соответствующий указ Президента России размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает портал "Российское казачество".
Внесенные изменения направлены на актуализацию цели и задач государственной политики в отношении российского казачества, а также направлений их реализации. Согласно документу, предусматривается привлечение российского казачества к пребыванию в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также их участие в комплектовании добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ (войска национальной гвардии РФ).
Внесенные изменения направлены на актуализацию цели и задач государственной политики в отношении российского казачества, а также направлений их реализации. Согласно документу, предусматривается привлечение российского казачества к пребыванию в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также их участие в комплектовании добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ (войска национальной гвардии РФ).