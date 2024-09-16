https://ria.ru/20240916/kazachestvo-1973045056.html

Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества

Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества - РИА Новости, 16.09.2024

Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества

Внесены изменения в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Соответствующий указ... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:46

2024-09-16T18:46

2024-09-16T18:46

российское казачество

российское казачество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973039846_0:216:2000:1341_1920x0_80_0_0_1d4437141cf199473bc58b63af86d9f2.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Внесены изменения в Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Соответствующий указ Президента России размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает портал "Российское казачество".Внесенные изменения направлены на актуализацию цели и задач государственной политики в отношении российского казачества, а также направлений их реализации. Согласно документу, предусматривается привлечение российского казачества к пребыванию в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также их участие в комплектовании добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ (войска национальной гвардии РФ).

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, россия