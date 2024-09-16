Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk
Кадыров вместе в мэром Грозного проехал по городу на мотоцикле Minsk
© Фото : Telegram-канал Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk
© Фото : Telegram-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk
ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором ездит по городу Грозный на мотоцикле Minsk.
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"Вместе с… мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии", - написал Кадыров.
Глава региона увиденным остался доволен, он отметил, что город радует чистотой и ухоженностью.
"Здесь современные архитектурные сооружения граничат с парками, аллеями. Уютный, красивый, цветущий и благоухающий город, в котором сделано все для комфортного проживания и отдыха. С удовольствием пообщался и с жителями", - добавил Кадыров.
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20 августа, 23:13