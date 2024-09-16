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Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk - РИА Новости, 16.09.2024
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22:30 16.09.2024 (обновлено: 22:34 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973072966.html
Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk
Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk - РИА Новости, 16.09.2024
Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором ездит по городу Грозный на мотоцикле Minsk. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:30
2024-09-16T22:34
общество
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором ездит по городу Грозный на мотоцикле Minsk. "Вместе с… мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии", - написал Кадыров. Глава региона увиденным остался доволен, он отметил, что город радует чистотой и ухоженностью. "Здесь современные архитектурные сооружения граничат с парками, аллеями. Уютный, красивый, цветущий и благоухающий город, в котором сделано все для комфортного проживания и отдыха. С удовольствием пообщался и с жителями", - добавил Кадыров.
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общество, грозный, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров
Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk

Кадыров вместе в мэром Грозного проехал по городу на мотоцикле Minsk

© Фото : Telegram-канал Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk
Глава Чечни Рамзан Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Telegram-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором ездит по городу Грозный на мотоцикле Minsk.
«
"Вместе с… мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии", - написал Кадыров.
Глава региона увиденным остался доволен, он отметил, что город радует чистотой и ухоженностью.
"Здесь современные архитектурные сооружения граничат с парками, аллеями. Уютный, красивый, цветущий и благоухающий город, в котором сделано все для комфортного проживания и отдыха. С удовольствием пообщался и с жителями", - добавил Кадыров.
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ОбществоГрозныйРамзан Кадыров
 
 
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