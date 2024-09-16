https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973072966.html

Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk

Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk - РИА Новости, 16.09.2024

Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором ездит по городу Грозный на мотоцикле Minsk. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:30

2024-09-16T22:30

2024-09-16T22:34

общество

грозный

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором ездит по городу Грозный на мотоцикле Minsk. "Вместе с… мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Белоруссии", - написал Кадыров. Глава региона увиденным остался доволен, он отметил, что город радует чистотой и ухоженностью. "Здесь современные архитектурные сооружения граничат с парками, аллеями. Уютный, красивый, цветущий и благоухающий город, в котором сделано все для комфортного проживания и отдыха. С удовольствием пообщался и с жителями", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html

грозный

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, грозный, рамзан кадыров