https://ria.ru/20240916/izvinenija-1973076516.html

МИД Абхазии назвал заявления Иванишвили возможным началом примирения

МИД Абхазии назвал заявления Иванишвили возможным началом примирения - РИА Новости, 17.09.2024

МИД Абхазии назвал заявления Иванишвили возможным началом примирения

Извинения Грузии за развязанный в 2008 году конфликт с Южной Осетией могут стать началом добрососедских отношений с Тбилиси, заявили в МИД Абхазии. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-16T23:16

2024-09-16T23:16

2024-09-17T00:32

в мире

абхазия

южная осетия

грузия

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

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СУХУМ, 16 сен – РИА Новости. Извинения Грузии за развязанный в 2008 году конфликт с Южной Осетией могут стать началом добрососедских отношений с Тбилиси, заявили в МИД Абхазии.Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, если намерение будет подкреплено реальными шагами к примирению, которые будут основываться на пересмотре ошибок прошлого и извинениями перед жителями Южной Осетии и Абхазии, а также отказе от политического и экономического давления и подписании мирного договора, то это может послужить началом пути к миру и добрососедским отношениям.В Сухуме выразили надежду, что Иванишвили обратит внимание на Абхазию и сможет найти "правильные слова" в отношении народа республики, которые не разойдутся с делом и завершатся подписанием договора о неприменении силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией.Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили ранее заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что "Национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили в 2008 году "окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев".Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

https://ria.ru/20240916/gruziya-1973038746.html

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в мире, абхазия, южная осетия, грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили