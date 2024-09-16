МИД Абхазии назвал заявления Иванишвили возможным началом примирения
МИД Абхазии увидел в готовность Иванишвили извиниться путь к началу примирения
© РИА Новости / Владимир Попов | Перейти в медиабанкВид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 16 сен – РИА Новости. Извинения Грузии за развязанный в 2008 году конфликт с Южной Осетией могут стать началом добрососедских отношений с Тбилиси, заявили в МИД Абхазии.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, если намерение будет подкреплено реальными шагами к примирению, которые будут основываться на пересмотре ошибок прошлого и извинениями перед жителями Южной Осетии и Абхазии, а также отказе от политического и экономического давления и подписании мирного договора, то это может послужить началом пути к миру и добрососедским отношениям.
В Сухуме выразили надежду, что Иванишвили обратит внимание на Абхазию и сможет найти "правильные слова" в отношении народа республики, которые не разойдутся с делом и завершатся подписанием договора о неприменении силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией.
Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили ранее заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что "Национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили в 2008 году "окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
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