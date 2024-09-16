https://ria.ru/20240916/izrail-1973069694.html

Израильские активисты выступили против кандидата на пост министра обороны

Израильские активисты выступили против кандидата на пост министра обороны - РИА Новости, 16.09.2024

Израильские активисты выступили против кандидата на пост министра обороны

Сотни активистов перекрыли движение на одном из центральных перекрестков Тель-Авива в знак протеста против возможного назначения политика Гидеона Саара новым... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:10

2024-09-16T22:10

2024-09-16T22:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Сотни активистов перекрыли движение на одном из центральных перекрестков Тель-Авива в знак протеста против возможного назначения политика Гидеона Саара новым министром обороны Израиля вместо Йоава Галанта, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит напротив дома, где живет Саар. На месте дежурят силы полиции, но не вмешиваются в происходящее. Десятки автомобилей и общественных автобусов уже час не могут проехать перекресток. Протестующие заявляют, что Саар, который ранее входил в чрезвычайное правительство Биньямина Нетаньяху, выступал против всех предложений о сделке с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа. "Сейчас не время для политических перестановок, первоначальная задача заключается в освобождении заложников из Газы. С Сааром в качестве министра это станет невозможным", - рассказала РИА Новости одна из активисток. Активисты скандируют лозунги в поддержку заложников в Газе и их семей, требуя немедленного заключения сделки с ХАМАС. В понедельник израильская государственная радиостанция Kan сообщила со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства, что премьер страны в ближайшее время планирует отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. По данным того же источника, главный претендент на должность министра обороны - Гидеон Саар, бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры. Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, опровергла информацию, что с Гидеоном Сааром ведутся какие-либо переговоры о вхождении в правительство. При этом опровержений о планах уволить министра обороны Галанта не последовало. Ранее израильский правительственный источник, комментируя сообщения о возможной отставке Галанта, заявил РИА Новости, что состав израильского кабинета министров может претерпеть некоторые изменения, которые не повлияют ни на ход военных действий, ни на планы Израиля в сфере безопасности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа , включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20240831/miting-1969741078.html

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в мире, израиль, россия, москва, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году