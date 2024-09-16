https://ria.ru/20240916/italiya-1973019942.html

Мелони: Рим не обсуждает разрешение на применение ВСУ дальнобойного оружия

Мелони: Рим не обсуждает разрешение на применение ВСУ дальнобойного оружия - РИА Новости, 16.09.2024

Мелони: Рим не обсуждает разрешение на применение ВСУ дальнобойного оружия

Рим не обсуждает разрешение на использование поставляемого Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России, заявила премьер-министр... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:15

2024-09-16T17:15

2024-09-16T17:15

россия

украина

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владимир путин

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РИМ, 16 сен - РИА Новости. Рим не обсуждает разрешение на использование поставляемого Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Для нас важно, чтобы Киев создал наилучшие условия для мирных переговоров. Что касается разрешений на использование дальнобойного оружия, ясно, что эти решения принимаются отдельными странами, которые поставляют эти вооружения, принимая во внимание соответствующие законодательства", - сказала премьер на пресс-конференции по итогам переговоров с британским коллегой Киром Стармером. "В Италии, как вы знаете, это разрешение сегодня не находится на обсуждении. Эта позиция была разделена с союзниками", - заявила Мелони, отметив, что решение по этому вопросу не должно восприниматься как отступление от поддержки Украины, помощь, по ее словам, продолжится столько, сколько необходимо. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240916/italiya-1972949318.html

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россия, украина, италия, джорджа мелони, дмитрий песков, владимир путин, нато, киев, в мире