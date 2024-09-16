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Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной - РИА Новости, 16.09.2024
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13:27 16.09.2024 (обновлено: 13:28 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/italiya-1972949318.html
Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной
Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной - РИА Новости, 16.09.2024
Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной
Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте в интервью газете Stampa назвал лицемерной позицию итальянского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:27
2024-09-16T13:28
в мире
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россия
италия
джузеппе конте
владимир путин
джорджа мелони
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте в интервью газете Stampa назвал лицемерной позицию итальянского правительства по поставкам военной помощи Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. "Я считаю позицию правительства лицемерной. Она (премьер Джорджа Мелони - ред.) не может отправлять оружие, вводя ограничения на его использование", - заявил Конте, назвав действия премьера робкой воинственностью. Конте, подвергавший резкой критике политику правительства страны, направленную на военную поддержку Украины, и выступавший против новых поставок оружия Киеву, добавил, что Европа не проявила себя, и ситуация вернулась к перспективе глобального конфликта без возможности построить горизонт мира и безопасности. Представители итальянского правительства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее подчеркивал, что Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем. Италия одобрила девять пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов, принятый в июне, включал уже вторую систему ПВО Samp-T. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240821/oruzhie-1967509209.html
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в мире, украина, россия, италия, джузеппе конте, владимир путин, джорджа мелони, нато, движение 5 звезд
В мире, Украина, Россия, Италия, Джузеппе Конте, Владимир Путин, Джорджа Мелони, НАТО, Движение 5 звезд
Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной

Экс-премьер Конте назвал позицию правительства по помощи Украине лицемерной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джузеппе Конте. Архивное фото
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте в интервью газете Stampa назвал лицемерной позицию итальянского правительства по поставкам военной помощи Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Вице-премьер Италии назвал отправку оружия для ударов по России катастрофой
21 августа, 11:37
"Я считаю позицию правительства лицемерной. Она (премьер Джорджа Мелони - ред.) не может отправлять оружие, вводя ограничения на его использование", - заявил Конте, назвав действия премьера робкой воинственностью.
Конте, подвергавший резкой критике политику правительства страны, направленную на военную поддержку Украины, и выступавший против новых поставок оружия Киеву, добавил, что Европа не проявила себя, и ситуация вернулась к перспективе глобального конфликта без возможности построить горизонт мира и безопасности.
Представители итальянского правительства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее подчеркивал, что Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем.
Италия одобрила девять пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов, принятый в июне, включал уже вторую систему ПВО Samp-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вице-премьер Италии исключил пересмотр позиции по оружию для Украины
5 июня, 12:53
 
В миреУкраинаРоссияИталияДжузеппе КонтеВладимир ПутинДжорджа МелониНАТОДвижение 5 звезд
 
 
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