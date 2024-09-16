https://ria.ru/20240916/italiya-1972949318.html

Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной

Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной - РИА Новости, 16.09.2024

Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте в интервью газете Stampa назвал лицемерной позицию итальянского... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:27

2024-09-16T13:27

2024-09-16T13:28

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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте в интервью газете Stampa назвал лицемерной позицию итальянского правительства по поставкам военной помощи Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. "Я считаю позицию правительства лицемерной. Она (премьер Джорджа Мелони - ред.) не может отправлять оружие, вводя ограничения на его использование", - заявил Конте, назвав действия премьера робкой воинственностью. Конте, подвергавший резкой критике политику правительства страны, направленную на военную поддержку Украины, и выступавший против новых поставок оружия Киеву, добавил, что Европа не проявила себя, и ситуация вернулась к перспективе глобального конфликта без возможности построить горизонт мира и безопасности. Представители итальянского правительства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее подчеркивал, что Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем. Италия одобрила девять пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов, принятый в июне, включал уже вторую систему ПВО Samp-T. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240821/oruzhie-1967509209.html

https://ria.ru/20240605/italiya-1950645174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, италия, джузеппе конте, владимир путин, джорджа мелони, нато, движение 5 звезд