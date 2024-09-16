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В Курской области волонтеры РПЦ начали работу в госпитале - РИА Новости, 16.09.2024
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Религия
 
12:30 16.09.2024 (обновлено: 12:34 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/gospital-1972933179.html
В Курской области волонтеры РПЦ начали работу в госпитале
В Курской области волонтеры РПЦ начали работу в госпитале - РИА Новости, 16.09.2024
В Курской области волонтеры РПЦ начали работу в госпитале
Добровольцы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) начали работу в одном из госпиталей... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:30
2024-09-16T12:34
курская область
россия
курск
валерий герасимов
владимир путин
русская православная церковь
вооруженные силы украины
религия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) начали работу в одном из госпиталей Курской области, в котором проходят лечение раненые, объявлен также дополнительный набор волонтеров, сообщили журналистам в отделе. "К нашему служению в пунктах временного размещения теперь добавился еще госпиталь. Курск сейчас то место, где особенно сильно нужна наша помощь. Мы планируем расширять нашу деятельность в регионе. Сейчас договариваемся с другими пунктами временного размещения, чтобы наши волонтеры могли трудиться и там. Мы очень ждем новых добровольцев, готовых облегчить жизнь людей в непростых условиях зоны конфликта", – рассказала сотрудница отдела, сестра милосердия Ирина Худякова. В отделе также сообщили о дополнительном наборе волонтеров для помощи в госпитале Курской области. Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавшим от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, сказал он. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, русская православная церковь, вооруженные силы украины, религия, общество
Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Религия, Общество, Религия
В Курской области волонтеры РПЦ начали работу в госпитале

Добровольцы РПЦ начали работу в госпитале Курской области, набирают волонтеров

© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион МирошникПоследствия украинских обстрелов в Курской области
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Последствия украинских обстрелов в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) начали работу в одном из госпиталей Курской области, в котором проходят лечение раненые, объявлен также дополнительный набор волонтеров, сообщили журналистам в отделе.
"К нашему служению в пунктах временного размещения теперь добавился еще госпиталь. Курск сейчас то место, где особенно сильно нужна наша помощь. Мы планируем расширять нашу деятельность в регионе. Сейчас договариваемся с другими пунктами временного размещения, чтобы наши волонтеры могли трудиться и там. Мы очень ждем новых добровольцев, готовых облегчить жизнь людей в непростых условиях зоны конфликта", – рассказала сотрудница отдела, сестра милосердия Ирина Худякова.
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В отделе также сообщили о дополнительном наборе волонтеров для помощи в госпитале Курской области.
Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавшим от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, сказал он.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РелигияКурская областьРоссияКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинРусская православная церковьВооруженные силы УкраиныРелигияОбщество
 
 
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