https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html

Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили

Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили - РИА Новости, 16.09.2024

Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что украинские войска в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:02

2024-09-16T16:02

2024-09-16T16:03

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что украинские войска в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи беспилотных летательных аппаратов, и призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками ВСУ. "В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - говорится в сообщении мэра. Приходько призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", находящейся под непрерывными атаками ВСУ, и планировать маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240914/obstrel-1972725255.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия