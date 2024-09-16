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Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 16.09.2024 (обновлено: 16:03 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html
Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили
Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили - РИА Новости, 16.09.2024
Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что украинские войска в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:02
2024-09-16T16:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что украинские войска в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи беспилотных летательных аппаратов, и призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками ВСУ. "В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - говорится в сообщении мэра. Приходько призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", находящейся под непрерывными атаками ВСУ, и планировать маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972725255.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили

Мэр Горловки Приходько: ВСУ все чаще атакуют гражданские автомобили дронами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что украинские войска в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи беспилотных летательных аппаратов, и призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками ВСУ.
"В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - говорится в сообщении мэра.
Приходько призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", находящейся под непрерывными атаками ВСУ, и планировать маршруты по более безопасным дорогам.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия атаки беспилотника ВСУ на Горловку - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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