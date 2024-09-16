https://ria.ru/20240916/gibraltar-1973043706.html

Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару

Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару - РИА Новости, 16.09.2024

Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился в понедельник в Лондоне со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, чтобы добиться прогресса в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:52

2024-09-16T18:52

2024-09-16T18:52

в мире

гибралтар

испания

хосе мануэль альбарес

лондон

евросоюз

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149637/48/1496374863_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_6b98ac353127ce4f6c41621cfa1bfcc2.jpg

МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился в понедельник в Лондоне со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, чтобы добиться прогресса в переговорах о новом соглашении по Гибралтару. "Сегодня мы обсудим будущее соглашение по Гибралтару, чтобы убедиться, что мы обеспечим процветающую жизнь (для Гибралтара - ред.) - приводит слова Альбареса новостное агентство EFE. По информации издания, Лэмми подчеркнул заинтересованность Лондона в достижении процветания и безопасности для народа Гибралтара с помощью нового договора, который укрепит отношения с Испанией и Европейским союзом. Испанские власти неоднократно заявляли, что и Мадрид, и Лондон хотят как можно скорее достичь соглашения по ситуации с Гибралтаром, хотя и не называли никакой даты. Альбарес выразил удовлетворение тем, что лейбористское правительство Кира Стармера выступает за перезагрузку отношений с партнерами по ЕС, особенно с Испанией как страной, в которой проживает самая большая британская община в ЕС. Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.

гибралтар

испания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гибралтар, испания, хосе мануэль альбарес, лондон, евросоюз, кир стармер