Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару
В Лондоне прошли переговоры глав МИД Испании и Великобритании по Гибралтару
МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился в понедельник в Лондоне со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, чтобы добиться прогресса в переговорах о новом соглашении по Гибралтару.
"Сегодня мы обсудим будущее соглашение по Гибралтару, чтобы убедиться, что мы обеспечим процветающую жизнь (для Гибралтара - ред.) - приводит слова Альбареса новостное агентство EFE.
По информации издания, Лэмми подчеркнул заинтересованность Лондона в достижении процветания и безопасности для народа Гибралтара с помощью нового договора, который укрепит отношения с Испанией и Европейским союзом. Испанские власти неоднократно заявляли, что и Мадрид, и Лондон хотят как можно скорее достичь соглашения по ситуации с Гибралтаром, хотя и не называли никакой даты.
Альбарес выразил удовлетворение тем, что лейбористское правительство Кира Стармера выступает за перезагрузку отношений с партнерами по ЕС, особенно с Испанией как страной, в которой проживает самая большая британская община в ЕС.
Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.
Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.