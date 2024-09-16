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Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару - РИА Новости, 16.09.2024
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18:52 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/gibraltar-1973043706.html
Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару
Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару - РИА Новости, 16.09.2024
Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился в понедельник в Лондоне со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, чтобы добиться прогресса в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:52
2024-09-16T18:52
в мире
гибралтар
испания
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МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился в понедельник в Лондоне со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, чтобы добиться прогресса в переговорах о новом соглашении по Гибралтару. "Сегодня мы обсудим будущее соглашение по Гибралтару, чтобы убедиться, что мы обеспечим процветающую жизнь (для Гибралтара - ред.) - приводит слова Альбареса новостное агентство EFE. По информации издания, Лэмми подчеркнул заинтересованность Лондона в достижении процветания и безопасности для народа Гибралтара с помощью нового договора, который укрепит отношения с Испанией и Европейским союзом. Испанские власти неоднократно заявляли, что и Мадрид, и Лондон хотят как можно скорее достичь соглашения по ситуации с Гибралтаром, хотя и не называли никакой даты. Альбарес выразил удовлетворение тем, что лейбористское правительство Кира Стармера выступает за перезагрузку отношений с партнерами по ЕС, особенно с Испанией как страной, в которой проживает самая большая британская община в ЕС. Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.
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в мире, гибралтар, испания, хосе мануэль альбарес, лондон, евросоюз, кир стармер
В мире, Гибралтар, Испания, Хосе Мануэль Альбарес, Лондон, Евросоюз, Кир Стармер
Главы МИД Испании и Великобритании провели переговоры по Гибралтару

В Лондоне прошли переговоры глав МИД Испании и Великобритании по Гибралтару

© РИА Новости / Елена ШестернинаГраница Гибралтара с Испанией
Граница Гибралтара с Испанией - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился в понедельник в Лондоне со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, чтобы добиться прогресса в переговорах о новом соглашении по Гибралтару.
"Сегодня мы обсудим будущее соглашение по Гибралтару, чтобы убедиться, что мы обеспечим процветающую жизнь (для Гибралтара - ред.) - приводит слова Альбареса новостное агентство EFE.
По информации издания, Лэмми подчеркнул заинтересованность Лондона в достижении процветания и безопасности для народа Гибралтара с помощью нового договора, который укрепит отношения с Испанией и Европейским союзом. Испанские власти неоднократно заявляли, что и Мадрид, и Лондон хотят как можно скорее достичь соглашения по ситуации с Гибралтаром, хотя и не называли никакой даты.
Альбарес выразил удовлетворение тем, что лейбористское правительство Кира Стармера выступает за перезагрузку отношений с партнерами по ЕС, особенно с Испанией как страной, в которой проживает самая большая британская община в ЕС.
Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.
Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара.
 
В миреГибралтарИспанияХосе Мануэль АльбаресЛондонЕвросоюзКир Стармер
 
 
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