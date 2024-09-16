СМИ предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области
FT: ВСУ рискуют своими позициями на Украине из-за операции в Курской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины рискуют своими фронтовыми позициями из-за операции в Курской области, пишет The Financial Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
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"По словам эксперта, Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на Украине", — говорится в материале.
Ли также предупредил, что с приходом холодов и наступлением снега украинские позиции будет гораздо легче обнаружить.
В понедельник Минобороны сообщило, что российские силы освободили Успеновку и Борки в Курской области. Кроме того, они нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.
Российские военные начали контрнаступление в Курской области на прошлой неделе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в регионе.