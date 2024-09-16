https://ria.ru/20240916/ft-1973010662.html

СМИ предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области

СМИ предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

СМИ предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области

Вооруженные силы Украины рискуют своими фронтовыми позициями из-за операции в Курской области, пишет The Financial Times со ссылкой на старшего научного... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:41

2024-09-16T16:41

2024-09-16T16:41

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киев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины рискуют своими фронтовыми позициями из-за операции в Курской области, пишет The Financial Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли."По словам эксперта, Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на Украине", — говорится в материале.Ли также предупредил, что с приходом холодов и наступлением снега украинские позиции будет гораздо легче обнаружить.В понедельник Минобороны сообщило, что российские силы освободили Успеновку и Борки в Курской области. Кроме того, они нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.Российские военные начали контрнаступление в Курской области на прошлой неделе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html

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курская область

киев

украина

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в мире, курская область, киев, вооруженные силы украины, украина