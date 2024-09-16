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Телеведущего Би-би-си осудили условно за создание непристойных фото детей
Телеведущего Би-би-си осудили условно за создание непристойных фото детей - РИА Новости, 16.09.2024
Телеведущего Би-би-си осудили условно за создание непристойных фото детей
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне приговорил одного из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардса к шести месяцам... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:56
2024-09-16T17:56
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне приговорил одного из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардса к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за создание непристойных фото детей, сообщает телеканал Sky News. "Хью Эдвардс приговорен к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на два года за получение доступа к непристойным изображениям детей, некоторым из которых семь лет", - сообщает канал. Судья пришел к выводу, что, несмотря на серьезность правонарушений, Эдвардс не представляет опасности для детей. Кроме того, экс-телеведущий должен пройти реабилитационный курс из 25 сессий и программу лечения для правонарушителей, совершивших преступления сексуального характера. Он также будет числиться семь лет в реестре тех, кто совершил преступления сексуального характера, и обязан выплатить более 3 тысяч фунтов жертвам в качестве компенсации. В ходе слушаний стало известно, что Эдвардс участвовал в создании изображений, так как заплатил 1,5 тысячи фунтов педофилу, в обмен экс-ведущий получил 41 изображение в период с декабря 2020 года по август 2021, говорится в материале телеканала. В июле Эдвардс признался в участии в создании непристойных фотографий детей. Экс-ведущий признал в суде вину в трёх правонарушениях, совершенных с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена). Как сообщали в лондонской полиции, диктора арестовали в ноябре 2023 года, после чего выпустили под залог. Обвинение ему предъявили 26 июня после санкции Королевской прокурорской службы. Ведущий подал в отставку в апреле, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако не выходил в эфир с лета 2023 года. В июле того же года газета Sun сообщила, что Эдвардс платил деньги подростку в обмен на фотографии сексуального характера. Его супруга тогда заявляла, что диктор в последние годы лечился от тяжелой депрессии. Эдвардс вел BBC News at Ten - ведущую вечернюю новостную программу Би-би-си. Именно он 8 сентября 2022 года объявил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, а затем освещал ее похороны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, лондон, россия, великобритания, елизавета ii, би-би-си, whatsapp inc., sun
В мире, Справки, Лондон, Россия, Великобритания, Елизавета II, Би-би-си, WhatsApp Inc., Sun
Телеведущего Би-би-си осудили условно за создание непристойных фото детей
Sky News: экс-ведущий Би-би-си получил срок за создание непристойных фото детей
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне приговорил одного из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардса к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за создание непристойных фото детей, сообщает телеканал Sky News
.
"Хью Эдвардс приговорен к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на два года за получение доступа к непристойным изображениям детей, некоторым из которых семь лет", - сообщает канал.
Судья пришел к выводу, что, несмотря на серьезность правонарушений, Эдвардс не представляет опасности для детей.
Кроме того, экс-телеведущий должен пройти реабилитационный курс из 25 сессий и программу лечения для правонарушителей, совершивших преступления сексуального характера. Он также будет числиться семь лет в реестре тех, кто совершил преступления сексуального характера, и обязан выплатить более 3 тысяч фунтов жертвам в качестве компенсации.
В ходе слушаний стало известно, что Эдвардс участвовал в создании изображений, так как заплатил 1,5 тысячи фунтов педофилу, в обмен экс-ведущий получил 41 изображение в период с декабря 2020 года по август 2021, говорится в материале телеканала.
В июле Эдвардс признался в участии в создании непристойных фотографий детей. Экс-ведущий признал в суде вину в трёх правонарушениях, совершенных с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp
* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в РФ
признана экстремистской и запрещена).
Как сообщали в лондонской полиции, диктора арестовали в ноябре 2023 года, после чего выпустили под залог. Обвинение ему предъявили 26 июня после санкции Королевской прокурорской службы.
Ведущий подал в отставку в апреле, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако не выходил в эфир с лета 2023 года. В июле того же года газета Sun
сообщила, что Эдвардс платил деньги подростку в обмен на фотографии сексуального характера. Его супруга тогда заявляла, что диктор в последние годы лечился от тяжелой депрессии.
Эдвардс вел BBC News at Ten - ведущую вечернюю новостную программу Би-би-си. Именно он 8 сентября 2022 года объявил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II
, а затем освещал ее похороны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская