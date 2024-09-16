https://ria.ru/20240916/film-1972905555.html

Телеканал RT представил премьеру фильма "Курск. Плечом к плечу"

Телеканал RT представил премьеру фильма "Курск. Плечом к плечу" - РИА Новости, 16.09.2024

Телеканал RT представил премьеру фильма "Курск. Плечом к плечу"

Телеканал RT представил премьеру фильма "Курск. Плечом к плечу" о вторжении украинских войск на территорию РФ, сообщает пресс-служба RT. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:15

2024-09-16T10:15

2024-09-16T10:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Телеканал RT представил премьеру фильма "Курск. Плечом к плечу" о вторжении украинских войск на территорию РФ, сообщает пресс-служба RT. "RT представляет премьеру фильма "Курск. Плечом к плечу": хроники вторжения украинских войск на территорию Курской области", - говорится в сообщении. Фильм рассказывает об Иване Ковалеве, который отправил маму из горящей Суджи на инкассаторской машине, а сам чудом смог выбраться из города, пройдя по полям пешком 15 километров и прячась от дронов. Также Ковалев весь свой путь снял на камеру телефона, таким образом запечатлел вторжение украинских войск на территорию Курской области. "Впервые за все время освещения СВО, самое сложное было осознавать, что бои идут уже так близко, на твоей земле. Мы общались с беженцами, которые очень хотят вернуться домой. Боль за наших бойцов и тех, кто остался в заложниках на захваченных территориях. Потому что как ведет себя враг, теперь уже все прекрасно знают", - приводит пресс-служба слова автора фильма, военкора Ольги Кирий. Добавляется, что премьера фильма "Курск. Плечом к плечу" состоится 16 сентября на телеканале RT.Док и RT International и на бесплатной онлайн платформе RTДок. Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных и 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. -0-

https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html

россия

курская область

брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия