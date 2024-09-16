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Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора - РИА Новости, 16.09.2024
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22:05 16.09.2024 (обновлено: 22:10 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/filimonov-1973070636.html
Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора
Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора - РИА Новости, 16.09.2024
Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:05
2024-09-16T22:10
россия
вологодская область
георгий филимонов
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос."Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции", — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав также фотографию "повестки".Губернатор предупредил, что его опередят российские военнослужащие."Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго", — сообщил Филимонов.Ранее в СК пообещали дать правовую оценку заочному предъявлению государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам.
https://ria.ru/20240830/kirienko-1969463906.html
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россия
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россия, вологодская область, георгий филимонов, служба безопасности украины, происшествия
Россия, Вологодская область, Георгий Филимонов, Служба безопасности Украины, Происшествия
Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора

СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора Филимонова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос.
"Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции", — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав также фотографию "повестки".
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Губернатор предупредил, что его опередят российские военнослужащие.
"Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго", — сообщил Филимонов.
Ранее в СК пообещали дать правовую оценку заочному предъявлению государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам.
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РоссияВологодская областьГеоргий ФилимоновСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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