https://ria.ru/20240916/filimonov-1973070636.html

Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора

Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора - РИА Новости, 16.09.2024

Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:05

2024-09-16T22:05

2024-09-16T22:10

россия

вологодская область

георгий филимонов

служба безопасности украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос."Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции", — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав также фотографию "повестки".Губернатор предупредил, что его опередят российские военнослужащие."Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго", — сообщил Филимонов.Ранее в СК пообещали дать правовую оценку заочному предъявлению государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам.

https://ria.ru/20240830/kirienko-1969463906.html

https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html

россия

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вологодская область, георгий филимонов, служба безопасности украины, происшествия