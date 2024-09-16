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Молдавские фермеры планируют вывести технику на трассы в знак протеста - РИА Новости, 16.09.2024
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01:06 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/fermery-1972872982.html
Молдавские фермеры планируют вывести технику на трассы в знак протеста
Молдавские фермеры планируют вывести технику на трассы в знак протеста - РИА Новости, 16.09.2024
Молдавские фермеры планируют вывести технику на трассы в знак протеста
Молдавские фермеры анонсировали акции протеста на 16-17 сентября, пообещав вывести более 100 единиц сельхозтехники на трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты, РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T01:06
2024-09-16T01:06
в мире
молдавия
кишинев
игорь гросу
дорин речан
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КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Молдавские фермеры анонсировали акции протеста на 16-17 сентября, пообещав вывести более 100 единиц сельхозтехники на трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты, на юге республики. Протест направлен против недостаточных мер поддержки аграриев, пострадавших от засухи, аграрии также требует отставки министра сельского хозяйства Владимира Боли. Фермеры выступают за введение чрезвычайного положения в сельском хозяйстве на национальном уровне. Однако правительство предложило только выделить 5,7 миллиона долларов и предоставить отсрочку по кредитам на шесть месяцев. Спикер парламента Игорь Гросу в субботу напомнил журналистам в Кишинёве, что в пятницу был принят закон об отсрочке голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и оппозиции. Закон предусматривает отсрочку платежей для фермеров, чьи земли пострадали более чем на 50%, но не распространяется на тех, кто находится в состоянии банкротства. Фермеры должны уведомить кредиторов о приостановке платежей минимум на шесть месяцев, а кредиторы должны рассмотреть заявления в течение 30 дней. Недовольство фермеров Несмотря на принятые меры, фермеры выражают недовольство, считая поддержку недостаточной. "По большому счету, власти ничего не сделали для поддержки агросектора. Так называемая финансовая помощь мизерная, более того, непрозрачен механизм выделения этой помощи", — заявил Сергей Стефанко, один из лидеров ассоциации "Сила фермеров", в эфире Agro TV. Он отметил, что ситуация в сельском хозяйстве республики катастрофическая, а правительство, по его словам, занимается манипуляциями, вместо того чтобы оказать реальную поддержку. "Людям нечего терять, они уже все потеряли, поэтому самое верное решение в сложившейся ситуации — это протесты", — добавил Стефанко, призвав аграриев других регионов присоединиться к акции. Сельскохозяйственные палаты Правительство Молдавии в марте одобрило создание сельскохозяйственных палат для развития аграрного сектора, однако на практике это не решило проблемы фермеров. В прошлом и нынешнем годах Молдова уже видела серию протестов аграриев, которые требовали компенсации в размере более 22 миллиона долларов для пострадавших хозяйств, но переговоры с премьером Дорином Речаном и министром Боли не привели к конкретным решениям. Фермеры намерены продолжать протесты, требуя реальной помощи от государства.
https://ria.ru/20240915/protest-1972810551.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Гросу, Дорин Речан
Молдавские фермеры планируют вывести технику на трассы в знак протеста

Молдавские фермеры намерены вывести технику на трассы в знак протеста

© SputnikМолдавские фермеры в знак протеста заблокировали подъезд к КПП Леушены
Молдавские фермеры в знак протеста заблокировали подъезд к КПП Леушены - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Sputnik
Молдавские фермеры в знак протеста заблокировали подъезд к КПП Леушены. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Молдавские фермеры анонсировали акции протеста на 16-17 сентября, пообещав вывести более 100 единиц сельхозтехники на трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты, на юге республики.
Протест направлен против недостаточных мер поддержки аграриев, пострадавших от засухи, аграрии также требует отставки министра сельского хозяйства Владимира Боли.
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Фермеры выступают за введение чрезвычайного положения в сельском хозяйстве на национальном уровне. Однако правительство предложило только выделить 5,7 миллиона долларов и предоставить отсрочку по кредитам на шесть месяцев.
Спикер парламента Игорь Гросу в субботу напомнил журналистам в Кишинёве, что в пятницу был принят закон об отсрочке голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и оппозиции.
Закон предусматривает отсрочку платежей для фермеров, чьи земли пострадали более чем на 50%, но не распространяется на тех, кто находится в состоянии банкротства. Фермеры должны уведомить кредиторов о приостановке платежей минимум на шесть месяцев, а кредиторы должны рассмотреть заявления в течение 30 дней.

Недовольство фермеров

Несмотря на принятые меры, фермеры выражают недовольство, считая поддержку недостаточной.
"По большому счету, власти ничего не сделали для поддержки агросектора. Так называемая финансовая помощь мизерная, более того, непрозрачен механизм выделения этой помощи", — заявил Сергей Стефанко, один из лидеров ассоциации "Сила фермеров", в эфире Agro TV.
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Он отметил, что ситуация в сельском хозяйстве республики катастрофическая, а правительство, по его словам, занимается манипуляциями, вместо того чтобы оказать реальную поддержку.
"Людям нечего терять, они уже все потеряли, поэтому самое верное решение в сложившейся ситуации — это протесты", — добавил Стефанко, призвав аграриев других регионов присоединиться к акции.

Сельскохозяйственные палаты

Правительство Молдавии в марте одобрило создание сельскохозяйственных палат для развития аграрного сектора, однако на практике это не решило проблемы фермеров. В прошлом и нынешнем годах Молдова уже видела серию протестов аграриев, которые требовали компенсации в размере более 22 миллиона долларов для пострадавших хозяйств, но переговоры с премьером Дорином Речаном и министром Боли не привели к конкретным решениям.
Фермеры намерены продолжать протесты, требуя реальной помощи от государства.
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