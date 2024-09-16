https://ria.ru/20240916/evakuatsiya-1972990815.html
В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов
В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов - РИА Новости, 16.09.2024
В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов
В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:20
2024-09-16T15:20
2024-09-16T16:23
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
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ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной", — написал он.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Сегодня российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
https://ria.ru/20240916/rosgvardiya-1972989162.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , украина
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина
В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов
Курский губернатор Смирнов: жителей населенных пунктов в двух районах эвакуируют