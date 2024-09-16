https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1973074458.html

Украина третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму

Украина третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму - РИА Новости, 16.09.2024

Украина третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму

Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:47

2024-09-16T22:47

2024-09-16T22:47

экономика

украина

венгрия

словакия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в результате электричество стало третьим по важности импортируемым товаром для страны, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской таможни. Так, украинские закупки электричества у соседей в августе увеличились на 13,5% по сравнению с июлем и почти в 11 раз по сравнению с прошлым годом - до рекордных 136,3 миллиона долларов. Больше страна в конце лета ввозила только нефтепродуктов (на 635 миллионов долларов) и легковых автомобилей (на 337,3 миллиона долларов). Стоимость поставок в августе обновила рекорд как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в июле (120,1 миллиона долларов), а до этого - в июне этого года (78,5 миллиона долларов). Таким образом, Украина уже третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму. Главным поставщиком электроэнергии в страну в августе была Венгрия, хотя после остановки украинскими властями транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" ее доля немного сократилась - до 32,3% с 39% месяцем ранее. Далее идут Словакия (22,6%) и Румыния (20,9%). В целом за 8 месяцев этого года импорт электричества Украиной достиг 449 миллионов долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август прошлого года. ВС РФ наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954418342.html

https://ria.ru/20240717/import-1960158158.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, венгрия, словакия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины