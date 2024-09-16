https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1973074458.html
Украина третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму
Украина третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму - РИА Новости, 16.09.2024
Украина третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму
Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:47
2024-09-16T22:47
2024-09-16T22:47
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в результате электричество стало третьим по важности импортируемым товаром для страны, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской таможни. Так, украинские закупки электричества у соседей в августе увеличились на 13,5% по сравнению с июлем и почти в 11 раз по сравнению с прошлым годом - до рекордных 136,3 миллиона долларов. Больше страна в конце лета ввозила только нефтепродуктов (на 635 миллионов долларов) и легковых автомобилей (на 337,3 миллиона долларов). Стоимость поставок в августе обновила рекорд как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в июле (120,1 миллиона долларов), а до этого - в июне этого года (78,5 миллиона долларов). Таким образом, Украина уже третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму. Главным поставщиком электроэнергии в страну в августе была Венгрия, хотя после остановки украинскими властями транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" ее доля немного сократилась - до 32,3% с 39% месяцем ранее. Далее идут Словакия (22,6%) и Румыния (20,9%). В целом за 8 месяцев этого года импорт электричества Украиной достиг 449 миллионов долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август прошлого года. ВС РФ наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
https://ria.ru/20240621/ukraina-1954418342.html
https://ria.ru/20240717/import-1960158158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, венгрия, словакия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Экономика, Украина, Венгрия, Словакия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украина третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму
Украина третий месяц ставит рекорд по цене закупаемой за рубежом электроэнергии
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украина в августе третий месяц подряд ставит рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии - в августе она достигла 136,3 миллиона долларов, в результате электричество стало третьим по важности импортируемым товаром для страны, выяснило РИА Новости, изучив данные украинской таможни.
Так, украинские закупки электричества у соседей в августе увеличились на 13,5% по сравнению с июлем и почти в 11 раз по сравнению с прошлым годом - до рекордных 136,3 миллиона долларов. Больше страна в конце лета ввозила только нефтепродуктов (на 635 миллионов долларов) и легковых автомобилей (на 337,3 миллиона долларов).
Стоимость поставок в августе обновила рекорд как минимум с 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет. Предыдущий максимум был в июле (120,1 миллиона долларов), а до этого - в июне этого года (78,5 миллиона долларов). Таким образом, Украина уже третий месяц подряд импортирует электроэнергию на рекордную сумму.
Главным поставщиком электроэнергии в страну в августе была Венгрия
, хотя после остановки украинскими властями транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" ее доля немного сократилась - до 32,3% с 39% месяцем ранее. Далее идут Словакия
(22,6%) и Румыния
(20,9%).
В целом за 8 месяцев этого года импорт электричества Украиной достиг 449 миллионов долларов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь-август прошлого года.
ВС РФ
наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ
для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область
, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.