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Украина импортирует электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 16.09.2024
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11:37 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1972922587.html
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 16.09.2024
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина вновь в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:37
2024-09-16T11:37
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словакия
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина вновь в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны в Telegram-канале. В воскресенье минэнерго Украины сообщало, что осуществляется импорт электроэнергии из тех же стран. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1426 МВт", - говорится в сообщении министерства. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html
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украина, польша, словакия, герман галущенко, в мире
Украина, Польша, Словакия, Герман Галущенко, В мире
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран

Украина второй день подряд импортирует электроэнергию из пяти стран

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина вновь в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны в Telegram-канале.
В воскресенье минэнерго Украины сообщало, что осуществляется импорт электроэнергии из тех же стран.
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"Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1426 МВт", - говорится в сообщении министерства.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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УкраинаПольшаСловакияГерман ГалущенкоВ мире
 
 
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