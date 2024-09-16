https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1972922587.html

Украина импортирует электроэнергию из пяти стран

Украина импортирует электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 16.09.2024

Украина импортирует электроэнергию из пяти стран

Украина вновь в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:37

2024-09-16T11:37

2024-09-16T11:37

украина

польша

словакия

герман галущенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина вновь в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны в Telegram-канале. В воскресенье минэнерго Украины сообщало, что осуществляется импорт электроэнергии из тех же стран. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1426 МВт", - говорится в сообщении министерства. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html

https://ria.ru/20240916/mwm-1972912480.html

украина

польша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, польша, словакия, герман галущенко, в мире