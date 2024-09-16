https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1972922587.html
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 16.09.2024
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина вновь в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:37
2024-09-16T11:37
2024-09-16T11:37
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина вновь в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны в Telegram-канале. В воскресенье минэнерго Украины сообщало, что осуществляется импорт электроэнергии из тех же стран. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1426 МВт", - говорится в сообщении министерства. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, словакия, герман галущенко, в мире
Украина, Польша, Словакия, Герман Галущенко, В мире
Украина импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина второй день подряд импортирует электроэнергию из пяти стран