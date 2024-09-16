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В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024
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18:52 16.09.2024 (обновлено: 18:59 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/elektrichestvo-1973044435.html
В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров
В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024
В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров
Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:52
2024-09-16T18:59
происшествия
ростовская область
пожар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре правительства региона. "Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований. Органы местного самоуправления будут самостоятельно оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, уточнили в пресс-центре правительства Ростовской области.
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происшествия, ростовская область, пожар
Происшествия, Ростовская область, Пожар

В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре правительства региона.
"Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований.
Органы местного самоуправления будут самостоятельно оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, уточнили в пресс-центре правительства Ростовской области.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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