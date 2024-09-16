https://ria.ru/20240916/elektrichestvo-1973044435.html

В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров

В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024

В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров

Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:52

2024-09-16T18:52

2024-09-16T18:59

происшествия

ростовская область

пожар

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре правительства региона. "Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований. Органы местного самоуправления будут самостоятельно оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, уточнили в пресс-центре правительства Ростовской области.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972996249.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, пожар