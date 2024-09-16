https://ria.ru/20240916/elektrichestvo-1973044435.html
В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров
В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024
В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за пожаров
Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:52
2024-09-16T18:52
2024-09-16T18:59
происшествия
ростовская область
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971575335_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_1c8da5d662e05080d4c3fc041b512e10.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре правительства региона. "Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований. Органы местного самоуправления будут самостоятельно оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, уточнили в пресс-центре правительства Ростовской области.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972996249.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971575335_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_7485b368fb2e702edfa6248c1b80a008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, пожар
Происшествия, Ростовская область, Пожар
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Энергетики в Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за многочисленных ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-центре правительства региона.
"Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований.
Органы местного самоуправления будут самостоятельно оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, уточнили в пресс-центре правительства Ростовской области.