https://ria.ru/20240916/dtp-1973071592.html

В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой

В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой - РИА Новости, 16.09.2024

В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой

Вероятным виновником ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области был водитель вахтового автобуса, не уступивший дорогу легковому автомобилю... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:12

2024-09-16T22:12

2024-09-16T22:13

происшествия

авто

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

самарская область

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области был водитель вахтового автобуса, не уступивший дорогу легковому автомобилю при выезде с прилегающей территории, сообщили в региональном главке МВД. Ранее прокуратура области сообщала, что вахтовый автобус "ПАЗ" и попутный легковой автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись в понедельник вечером на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека, еще двое пострадали, в автобусе никто не пострадал. В главке МВД подтвердили, что погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110, а еще один пассажир легковой машины доставлен в больницу. "По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, следует, что... водитель легкового автомобиля ВАЗ 1979 года рождения двигался в направлении Самары, в пути следования на 41-м километре автодороги А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" с прилегающей территории выехал автобус "ПАЗ" под управлением водителя 1971 года рождения, который не уступил дорогу легковому транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, которое двигалось в попутном направлении, в связи с чем произошло столкновение", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что вахтовый автобус вёз со смены местных нефтяников.

https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

самарская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, самарская область