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В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой - РИА Новости, 16.09.2024
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22:12 16.09.2024 (обновлено: 22:13 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/dtp-1973071592.html
В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой
В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой - РИА Новости, 16.09.2024
В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой
Вероятным виновником ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области был водитель вахтового автобуса, не уступивший дорогу легковому автомобилю... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:12
2024-09-16T22:13
происшествия
авто
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
самарская область
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области был водитель вахтового автобуса, не уступивший дорогу легковому автомобилю при выезде с прилегающей территории, сообщили в региональном главке МВД. Ранее прокуратура области сообщала, что вахтовый автобус "ПАЗ" и попутный легковой автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись в понедельник вечером на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека, еще двое пострадали, в автобусе никто не пострадал. В главке МВД подтвердили, что погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110, а еще один пассажир легковой машины доставлен в больницу. "По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, следует, что... водитель легкового автомобиля ВАЗ 1979 года рождения двигался в направлении Самары, в пути следования на 41-м километре автодороги А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" с прилегающей территории выехал автобус "ПАЗ" под управлением водителя 1971 года рождения, который не уступил дорогу легковому транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, которое двигалось в попутном направлении, в связи с чем произошло столкновение", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что вахтовый автобус вёз со смены местных нефтяников.
https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html
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происшествия, авто, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, самарская область
Происшествия, Авто, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Самарская область
В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой

МВД: вероятным виновником ДТП под Самарой мог быть водитель вахтового автобуса

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области был водитель вахтового автобуса, не уступивший дорогу легковому автомобилю при выезде с прилегающей территории, сообщили в региональном главке МВД.
Ранее прокуратура области сообщала, что вахтовый автобус "ПАЗ" и попутный легковой автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись в понедельник вечером на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека, еще двое пострадали, в автобусе никто не пострадал.
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В главке МВД подтвердили, что погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110, а еще один пассажир легковой машины доставлен в больницу.
«
"По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, следует, что... водитель легкового автомобиля ВАЗ 1979 года рождения двигался в направлении Самары, в пути следования на 41-м километре автодороги А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" с прилегающей территории выехал автобус "ПАЗ" под управлением водителя 1971 года рождения, который не уступил дорогу легковому транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, которое двигалось в попутном направлении, в связи с чем произошло столкновение", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что вахтовый автобус вёз со смены местных нефтяников.
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ПроисшествияАвтоСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомСамарская область
 
 
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