В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой
МВД: вероятным виновником ДТП под Самарой мог быть водитель вахтового автобуса
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Вероятным виновником ДТП с двумя жертвами на федеральной трассе в Самарской области был водитель вахтового автобуса, не уступивший дорогу легковому автомобилю при выезде с прилегающей территории, сообщили в региональном главке МВД.
Ранее прокуратура области сообщала, что вахтовый автобус "ПАЗ" и попутный легковой автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись в понедельник вечером на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека, еще двое пострадали, в автобусе никто не пострадал.
В главке МВД подтвердили, что погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110, а еще один пассажир легковой машины доставлен в больницу.
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"По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, следует, что... водитель легкового автомобиля ВАЗ 1979 года рождения двигался в направлении Самары, в пути следования на 41-м километре автодороги А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" с прилегающей территории выехал автобус "ПАЗ" под управлением водителя 1971 года рождения, который не уступил дорогу легковому транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, которое двигалось в попутном направлении, в связи с чем произошло столкновение", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что вахтовый автобус вёз со смены местных нефтяников.
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