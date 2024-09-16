https://ria.ru/20240916/dtp-1973069165.html
В ДТП под Самарой погибли два человека
В ДТП под Самарой погибли два человека - РИА Новости, 16.09.2024
В ДТП под Самарой погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с вахтовым автобусом на федеральной трассе в Самарской области, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:57
2024-09-16T21:57
2024-09-16T22:09
происшествия
самарская область
волжский
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
авто
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с вахтовым автобусом на федеральной трассе в Самарской области, сообщили в региональном главке МВД.Ранее прокуратура области сообщала, что вахтовый автобус "ПАЗ" и попутный легковой автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись в понедельник вечером на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека, еще двое пострадали, в автобусе никто не пострадал."На месте ДТП скончались водитель и пассажир ВАЗ-2110. Второй пассажир легкового автотранспорта бригадой скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции. В автобусе находилось три пассажира, не пострадали. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Уточняется, что движение по трассе в районе места ДТП не перекрыто.
https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, волжский, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, авто
Происшествия, Самарская область, Волжский, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Авто
В ДТП под Самарой погибли два человека
МВД: 2 человека погибли и один пострадал в ДТП с вахтовым автобусом под Самарой