https://ria.ru/20240916/dtp-1973069165.html

В ДТП под Самарой погибли два человека

В ДТП под Самарой погибли два человека - РИА Новости, 16.09.2024

В ДТП под Самарой погибли два человека

Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с вахтовым автобусом на федеральной трассе в Самарской области, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:57

2024-09-16T21:57

2024-09-16T22:09

происшествия

самарская область

волжский

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

авто

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с вахтовым автобусом на федеральной трассе в Самарской области, сообщили в региональном главке МВД.Ранее прокуратура области сообщала, что вахтовый автобус "ПАЗ" и попутный легковой автомобиль ВАЗ-21110 столкнулись в понедельник вечером на 41-м километре федеральной автодороги А-300 "Самара – Большая Черниговка" в районе населенного пункта Ровно-Владимировка муниципального района Волжский. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека, еще двое пострадали, в автобусе никто не пострадал."На месте ДТП скончались водитель и пассажир ВАЗ-2110. Второй пассажир легкового автотранспорта бригадой скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции. В автобусе находилось три пассажира, не пострадали. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Уточняется, что движение по трассе в районе места ДТП не перекрыто.

https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html

самарская область

волжский

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Наталья Макарова

происшествия, самарская область, волжский, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, авто