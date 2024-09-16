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На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 16.09.2024
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15:59 16.09.2024
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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 16.09.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А, движение затруднено,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:59
2024-09-16T15:59
происшествия
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 102 километра МКАД в районе съезда №105А столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - сказано в сообщении. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.
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происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На 102 км МКАД из-за столкновения нескольких автомобилей затруднено движение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На внешней стороне 102 километра МКАД в районе съезда №105А столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - сказано в сообщении.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.
Неделя безопасности дорожного движения стартует в России в понедельник - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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ПроисшествияАвтоМКАДДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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