https://ria.ru/20240916/dtp-1972998460.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 16.09.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А, движение затруднено,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:59

2024-09-16T15:59

2024-09-16T15:59

происшествия

авто

мкад

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 102 километра МКАД в районе съезда №105А столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - сказано в сообщении. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.

https://ria.ru/20240916/gosavtoinspektsiya-1972536182.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы