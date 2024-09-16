https://ria.ru/20240916/dtp-1972998460.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 16.09.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А, движение затруднено,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:59
2024-09-16T15:59
2024-09-16T15:59
происшествия
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда №105А, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 102 километра МКАД в районе съезда №105А столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - сказано в сообщении. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах.
https://ria.ru/20240916/gosavtoinspektsiya-1972536182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На 102 км МКАД из-за столкновения нескольких автомобилей затруднено движение