https://ria.ru/20240916/dnr-1973069350.html
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.09.2024
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Ровнополь в ДНР, сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:48
2024-09-16T21:48
2024-09-16T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Ровнополь в ДНР, сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин. "В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1984 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Кроме того, в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск повреждения получили один дом и один автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены три вооруженных атаки, выпущено шесть боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20240916/dnr-1972997217.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В Ровнополе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель