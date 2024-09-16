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В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.09.2024

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Ровнополь в ДНР, сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:48

2024-09-16T21:48

2024-09-16T21:48

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Ровнополь в ДНР, сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин. "В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1984 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Кроме того, в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск повреждения получили один дом и один автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены три вооруженных атаки, выпущено шесть боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20240916/dnr-1972997217.html

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