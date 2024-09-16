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В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:48 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/dnr-1973069350.html
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.09.2024
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Ровнополь в ДНР, сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:48
2024-09-16T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Ровнополь в ДНР, сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин. "В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1984 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Кроме того, в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск повреждения получили один дом и один автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены три вооруженных атаки, выпущено шесть боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20240916/dnr-1972997217.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

В Ровнополе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Ровнополь в ДНР, сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин.
"В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1984 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
Кроме того, в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск повреждения получили один дом и один автомобиль.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены три вооруженных атаки, выпущено шесть боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
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