https://ria.ru/20240916/dnr-1972997217.html

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 16.09.2024

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей погибли в ДНР с 9 по 15 сентября из-за нападений украинских войск, еще 17 человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщил аппарат... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:52

2024-09-16T15:52

2024-09-16T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 9 по 15 сентября из-за нападений украинских войск, еще 17 человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщил аппарат омбудсмена региона Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 9 по 15 сентября погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 17 человек, в том числе один ребенок. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9389 человек, в том числе 243 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 495, среди них 935 детей.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова