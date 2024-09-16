https://ria.ru/20240916/dnr-1972997217.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 16.09.2024
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей погибли в ДНР с 9 по 15 сентября из-за нападений украинских войск, еще 17 человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщил аппарат... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:52
2024-09-16T15:52
2024-09-16T15:52
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в ДНР с 9 по 15 сентября из-за нападений украинских войск, еще 17 человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщил аппарат омбудсмена региона Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 9 по 15 сентября погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 17 человек, в том числе один ребенок. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9389 человек, в том числе 243 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 495, среди них 935 детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Аппарат Морозовой: 5 мирных жителей погибли в ДНР за неделю, еще 17 пострадали