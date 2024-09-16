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Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей - РИА Новости, 16.09.2024
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15:38 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/deti-1972994094.html
Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей
Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей - РИА Новости, 16.09.2024
Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей
Больше половины россиян (59%) хотели бы иметь больше детей, заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:38
2024-09-16T15:38
общество
михаил кузнецов (экс-губернатор)
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (59%) хотели бы иметь больше детей, заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. "Прежде всего, наш анализ показывает, что 59% наших граждан опрошенных хотели бы иметь больше детей", - сказал Кузнецов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья". По его словам, треть опрошенных назвали сдерживающим фактором по рождению большего количества детей - отсутствие информации по мерам поддержки семей с детьми. "Треть опрошенных называют отсутствие уверенности в завтрашнем дне", - добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240726/rozhdaemost-1962084394.html
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общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), россия
Общество, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Россия
Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей

Глава ОНФ: почти 60 процентов россиян хотели бы иметь больше детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детьми. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (59%) хотели бы иметь больше детей, заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"Прежде всего, наш анализ показывает, что 59% наших граждан опрошенных хотели бы иметь больше детей", - сказал Кузнецов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья".
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По его словам, треть опрошенных назвали сдерживающим фактором по рождению большего количества детей - отсутствие информации по мерам поддержки семей с детьми.
"Треть опрошенных называют отсутствие уверенности в завтрашнем дне", - добавил Кузнецов.
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ОбществоМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Россия
 
 
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