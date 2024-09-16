https://ria.ru/20240916/deti-1972994094.html

Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей

Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей - РИА Новости, 16.09.2024

Глава ОНФ рассказал, сколько россиян хотели бы иметь больше детей

Больше половины россиян (59%) хотели бы иметь больше детей, заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:38

2024-09-16T15:38

2024-09-16T15:38

общество

михаил кузнецов (экс-губернатор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957705333_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_c0a3c60d60743d1edb1c59bd88ecbaa7.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (59%) хотели бы иметь больше детей, заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. "Прежде всего, наш анализ показывает, что 59% наших граждан опрошенных хотели бы иметь больше детей", - сказал Кузнецов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья". По его словам, треть опрошенных назвали сдерживающим фактором по рождению большего количества детей - отсутствие информации по мерам поддержки семей с детьми. "Треть опрошенных называют отсутствие уверенности в завтрашнем дне", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240726/rozhdaemost-1962084394.html

https://ria.ru/20240914/raskhody-1972675480.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), россия