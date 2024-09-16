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Кандидата на пост мэра в Бразилии ударили стулом на теледебатах - РИА Новости, 16.09.2024
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11:35 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/debaty-1972922260.html
Кандидата на пост мэра в Бразилии ударили стулом на теледебатах
Кандидата на пост мэра в Бразилии ударили стулом на теледебатах - РИА Новости, 16.09.2024
Кандидата на пост мэра в Бразилии ударили стулом на теледебатах
Кандидат на пост мэра крупнейшего бразильского города Сан-Паулу получил тяжелую травму после того, как оппонент на дебатах, которые транслировались по... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:35
2024-09-16T11:35
в мире
бразилия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кандидат на пост мэра крупнейшего бразильского города Сан-Паулу получил тяжелую травму после того, как оппонент на дебатах, которые транслировались по телевидению, ударил его стулом, сообщает портал G1. Участниками дебатов, организованных в воскресенье телеканалом TV Cultura, были кандидат от Социал-демократической партии Жозе Луис Датена и представитель правой Партии рабочего обновления Пабло Марсал. Нападение произошло после того, как Марсал, получивший право на вопрос, спросил, когда его оппонент прекратит "клоунаду" и снимет свою кандидатуру. В ответ Датена обрушил на него удар стулом. Трансляция дебатов была прервана. Марсал был госпитализирован. На видео, опубликованном в социальных сетях, сотрудник больницы утверждает, что у кандидата сломано ребро. Его предвыборные мероприятия на понедельник были отменены. Агентство Франс Пресс называет 37-летнего Марсала "сенсацией", всколыхнувшей гонку за пост мэра мегаполиса. Начинающий политик прежде был известен как мотивационный оратор и тренер по личностному развитию. Число его подписчиков в соцсетях достигает 25 миллионов. Предвыборная кампания Марсала в экономической столице Бразилии сосредоточена на предложениях по жесткой экономии, изгнании некомпетентных сотрудников из государственного сектора и создании рабочих мест для беднейших слоев населения.
https://ria.ru/20240612/draka-1952422755.html
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в мире, бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город)
Кандидата на пост мэра в Бразилии ударили стулом на теледебатах

Кандидата на пост мэра в Бразилии ударили стулом на дебатах, он госпитализирован

© TV CulturaКадр трансляции дебатов кандидатов на пост мэра города Сан-Паулу, Бразилия
Кадр трансляции дебатов кандидатов на пост мэра города Сан-Паулу, Бразилия - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© TV Cultura
Кадр трансляции дебатов кандидатов на пост мэра города Сан-Паулу, Бразилия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кандидат на пост мэра крупнейшего бразильского города Сан-Паулу получил тяжелую травму после того, как оппонент на дебатах, которые транслировались по телевидению, ударил его стулом, сообщает портал G1.
Участниками дебатов, организованных в воскресенье телеканалом TV Cultura, были кандидат от Социал-демократической партии Жозе Луис Датена и представитель правой Партии рабочего обновления Пабло Марсал.
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Нападение произошло после того, как Марсал, получивший право на вопрос, спросил, когда его оппонент прекратит "клоунаду" и снимет свою кандидатуру. В ответ Датена обрушил на него удар стулом. Трансляция дебатов была прервана.
Марсал был госпитализирован. На видео, опубликованном в социальных сетях, сотрудник больницы утверждает, что у кандидата сломано ребро. Его предвыборные мероприятия на понедельник были отменены.
Агентство Франс Пресс называет 37-летнего Марсала "сенсацией", всколыхнувшей гонку за пост мэра мегаполиса. Начинающий политик прежде был известен как мотивационный оратор и тренер по личностному развитию. Число его подписчиков в соцсетях достигает 25 миллионов.
Предвыборная кампания Марсала в экономической столице Бразилии сосредоточена на предложениях по жесткой экономии, изгнании некомпетентных сотрудников из государственного сектора и создании рабочих мест для беднейших слоев населения.
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